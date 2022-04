Départ de rêve pour Fuchs

Le Zurichois a remporté la première des trois épreuves, la chasse, sur Chaplin. Steve Guerdat, qui montait Victorio des Frotards, doit quant à lui se contenter du 25e rang provisoire.

Tout reste évidemment à faire dans cette finale, qui se poursuivra vendredi (une manche avec barrage au menu) et dimanche (deux manches au programme). N'empêche que Martin Fuchs a marqué les esprits en s'imposant en 65''11 jeudi après-midi, s'offrant du même coup un chèque de 23'000 euros.

Le champion d'Europe individuel de 2019 a signé un sans-faute pour devancer de plus d'une seconde son dauphin, l'Autrichien Max Kühner, auteur d'un chrono de 66''19 en selle d'Elektric Blue P. Troisième sur Count Me In, l'Irlandais Conor Swail a quant à lui réalisé 67''06.

En quête d'un historique quatrième sacre dans cet officieux championnat du monde en salle, le tenant du titre Steve Guerdat a en revanche manqué son affaire. Le Jurassien et Victorio des Frotards ont commis trois fautes, synonymes de 9 secondes de pénalité. Ils ne figurent même pas parmi les 16 duos officiellement rétribués.

Fuchs sur The Sinner vendredi

Les cavaliers ont l'opportunité de changer de monture durant cette finale de la Coupe du monde. Martin Fuchs fera équipe avec « The Sinner » vendredi mais n'a pas encore pris de décision pour la journée de dimanche. Steve Guerdat fera quant à lui confiance à « Victorio » tout au long de la compétition.

/ATS – elc