La Suisse de Steve Guerdat annonce la couleur

Steve Guerdat galope déjà dans le bon rythme à Göteborg. Le Jurassien a pris le 4e rang de la chasse mercredi en Suède. Il s’agissait de la 1re épreuve des Championnats d’Europe de saut d’obstacles. Le cavalier de Bassecourt a réalisé un sans-faute avec Bianca. Il n’a été devancé au temps que par le Suédois Peder Fredricson, l’Allemand Marcus Ehning et la Portugaise Luciana Diniz.

Deux autres cavaliers suisses ont brillé. Martin Fuchs et Romain Duguet ont aussi signé des parcours parfaits pour pointer aux 7e et 11e places. Cette 1re épreuve a été plus difficile pour Nadja Peter-Steiner. La Suissesse a terminé au 56e rang après avoir fait tomber une perche.

Cela n’empêche pas l’équipe de Suisse de virer en tête après la chasse. Elle mène devant la France et la Suède. Le concours par équipes se poursuit jeudi après-midi et vendredi soir. Les points accumulés par chaque cavalier sur ces compétitions compteront aussi pour le classement individuel. Les deux manches finales auront lieu dimanche après-midi. /msc+ats