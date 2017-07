La Suisse grimpe au 2e rang de la Coupe des nations

En hippisme, Steve Guerdat hisse la Suisse au deuxième rang. L'équipe helvétique de saut d'obstacles a pris jeudi la 2e place de la Coupe des nations du CSIO d'Aix-la-Chapelle en Allemagne. Les cavaliers à croix blanches se retrouvent ainsi à égalité avec les Etats-Unis et derrière l'Allemagne. Steve Guerdat sur Hannah, Werner Muff, sur Daimler, Martin Fuchs sur Clooney et Nadja Peter Steiner sur Saura ont longtemps été en course pour la victoire avant de fléchir sur la fin. Le Jurassien Steve Guerdat n’a pas réussi, malgré son dernier parcours excellent, à combler les points de pénalités concédés par ses coéquipiers. A noter que le citoyen de Haute-Ajoie, Edwin Smits, était remplaçant dans cette compétition. /ATS+ncp