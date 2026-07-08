« La Suisse monte en puissance »

Cela faisait 72 ans que la Suisse l’attendait : l’équipe nationale de football s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Dans la nuit de mardi à mercredi, la Nati a battu la Colombie 4-3 aux tirs au but, alors qu’il y avait 0-0 au terme des prolongations. Une rencontre « âpre et ennuyeuse », estime Raoul Savoy. Pour le sélectionneur du Tchad et consultant football RTN, « la clé du match c’était d’abord d’accepter la bataille, accepter les prolongations ». La troupe de Murat Yakin s’est surtout « adaptée au jeu des Colombiens. Ne pas les laisser prendre de la vitesse, couper leur rythme, garder le ballon, empêcher qu’ils dictent le rythme du match, et ça, on l’a très bien fait », analyse Raoul Savoy.

Pendant la série de tirs au but, quand Manuel Akanji a raté son tir, la Suisse s’est revue vivre les déconvenues de 2006 face à l’Ukraine, de 2016 contre la Pologne, ou encore de 2021 devant l’Espagne et à l’Euro 2024 face à l’Angleterre. Sauf que cette fois, la Nati s’est relevée et l’histoire a tourné en sa faveur. Pour Raoul Savoy, il est important de rappeler que les tirs au but, ce n’est pas la loterie : « C’est un exercice d’abord mental puis technique ». Et cet essai raté de Manuel Akanji est arrivé au meilleur moment dans la série. « C’est le pénalty le moins grave, le troisième. Parce qu’il y a déjà quelque chose qui a été fait avant et surtout on a le temps de rattraper derrière », explique-t-il.