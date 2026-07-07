Suisse - Colombie : suivez les 8es de finales en direct

La Suisse dispute les 8es de finale de la Coupe du monde face à la Colombie ce mardi soir à Vancouver. Suivez notre minute par minute dès le coup d'envoi, prévu à 22h, pour ne rien manquer de cette rencontre décisive.
L'équipe de Suisse joue gros ce mardi soir. Opposée à la Colombie en 8es de finale de la Coupe du monde 2026, la sélection suisse tentera de décrocher son billet pour les quarts de finale. Le coup d'envoi sera donné à 22h au BC Place de Vancouver. Une rencontre à vivre en direct sur cette page.