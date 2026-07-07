Suisse - Colombie : suivez les 8es de finales en direct

La Suisse dispute les 8es de finale de la Coupe du monde face à la Colombie ce mardi soir à ...
Suisse - Colombie : suivez les 8es de finales en direct

La Suisse dispute les 8es de finale de la Coupe du monde face à la Colombie ce mardi soir à Vancouver. Suivez notre minute par minute dès le coup d'envoi, prévu à 22h, pour ne rien manquer de cette rencontre décisive.

Victorieuse de l'Algérie au tour précédent, la Suisse tentera de poursuivre son parcours en Coupe du monde face à la Colombie ce mardi soir.(Photo : AP Photo/Lindsey Wasson.) Victorieuse de l'Algérie au tour précédent, la Suisse tentera de poursuivre son parcours en Coupe du monde face à la Colombie ce mardi soir.(Photo : AP Photo/Lindsey Wasson.)

L'équipe de Suisse joue gros ce mardi soir. Opposée à la Colombie en 8es de finale de la Coupe du monde 2026, la sélection suisse tentera de décrocher son billet pour les quarts de finale. Le coup d'envoi sera donné à 22h au BC Place de Vancouver. Une rencontre à vivre en direct sur cette page. 


 

Fait partie du dossier «Mondial 2026»

Rubriques du dossier
Émission spéciale Coupe du monde : Max Veloso à la place des Halles

Émission spéciale Coupe du monde : Max Veloso à la place des Halles

Les traditions d’un fan de la Nati

Les traditions d’un fan de la Nati

Suisse - Algérie : vivez les 16es de finale de la Coupe du monde en direct

Suisse - Algérie : vivez les 16es de finale de la Coupe du monde en direct

Émission spéciale Coupe du monde : Pascal Oppliger à Salavaux

Émission spéciale Coupe du monde : Pascal Oppliger à Salavaux

Actualités suivantes

Suisse - Colombie: Jashari et Rieder titulaires, Vargas sur le banc

Suisse - Colombie: Jashari et Rieder titulaires, Vargas sur le banc

Football    Actualisé le 07.07.2026 - 20:55

Manzambi, Aebischer et Jaquez forfaits pour Suisse - Colombie

Manzambi, Aebischer et Jaquez forfaits pour Suisse - Colombie

Football    Actualisé le 07.07.2026 - 20:25

L'Argentine s'offre une remontada contre l'Egypte

L'Argentine s'offre une remontada contre l'Egypte

Football    Actualisé le 07.07.2026 - 20:15

Émission spéciale Coupe du monde : Max Veloso à la place des Halles

Émission spéciale Coupe du monde : Max Veloso à la place des Halles

Football    Actualisé le 07.07.2026 - 18:51

Articles les plus lus

Maceiras rejoint Servette avec un contrat de 2 ans

Maceiras rejoint Servette avec un contrat de 2 ans

Football    Actualisé le 07.07.2026 - 12:51

Les Belges disent avoir été boostés par l'affaire Balogun

Les Belges disent avoir été boostés par l'affaire Balogun

Football    Actualisé le 07.07.2026 - 13:03

Émission spéciale Coupe du monde : Max Veloso à la place des Halles

Émission spéciale Coupe du monde : Max Veloso à la place des Halles

Football    Actualisé le 07.07.2026 - 18:51

L'Argentine s'offre une remontada contre l'Egypte

L'Argentine s'offre une remontada contre l'Egypte

Football    Actualisé le 07.07.2026 - 20:15

La Belgique élimine les Etats-Unis

La Belgique élimine les Etats-Unis

Football    Actualisé le 07.07.2026 - 07:47

La Colombie sans Córdoba face à la Suisse

La Colombie sans Córdoba face à la Suisse

Football    Actualisé le 07.07.2026 - 10:40

Maceiras rejoint Servette avec un contrat de 2 ans

Maceiras rejoint Servette avec un contrat de 2 ans

Football    Actualisé le 07.07.2026 - 12:51

Les Belges disent avoir été boostés par l'affaire Balogun

Les Belges disent avoir été boostés par l'affaire Balogun

Football    Actualisé le 07.07.2026 - 13:03