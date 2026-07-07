Émission spéciale Coupe du monde : Max Veloso à la place des Halles

C’est le match que tout un pays attend : la Suisse défie la Colombie mardi soir à Vancouver ...
Émission spéciale Coupe du monde : Max Veloso à la place des Halles

C’est le match que tout un pays attend : la Suisse défie la Colombie mardi soir à Vancouver en huitième de finale du Mondial. Pour en parler, notre émission spéciale s’installe à la place des Halles à Neuchâtel. Analyse de ce duel historique et retour sur l’actualité de la compétition avec notre expert, Max Veloso.

Révélation du tournoi, Johan Manzambi s'est blessé lors du dernier entraînement de l'équipe de Suisse et manquera le huitième de finale du Mondial face à la Colombie mardi soir. (Photo : Keystone/Peter Klaunzer) Révélation du tournoi, Johan Manzambi s'est blessé lors du dernier entraînement de l'équipe de Suisse et manquera le huitième de finale du Mondial face à la Colombie mardi soir. (Photo : Keystone/Peter Klaunzer)

Un match pour l’histoire ! La Suisse affronte la Colombie ce mardi soir à 22h à Vancouver en huitième de finale de la Coupe du monde de football. Le vainqueur de ce duel décrochera sa qualification pour les quarts de finale de la compétition. Un exploit que la Nati n’a plus réalisé depuis 1954. Pour évoquer cette partie, mais aussi pour décrypter l’actualité de ce Mondial, notre émission spéciale revient ce mardi de 17h à 18h en direct de la place des Halles de Neuchâtel, où le match sera projeté ce mardi soir. Notre invité du jour, l’ancien joueur de Neuchâtel Xamax Max Veloso, nous livre son analyse.


Coup dur pour la Nati

Impossible d’évoquer ce huitième de finale de Coupe du monde entre la Suisse et la Colombie sans parler de la mauvaise nouvelle du jour. Touché au genou lors du dernier entraînement de l’équipe, Johan Manzambi est forfait pour ce match. Auteur de trois buts et deux passes décisives jusqu’ici dans ce Mondial, le Genevois s’est révélé comme un immense atout du jeu helvétique et manquera forcément ce mardi soir à Vancouver.

Un adversaire de taille

L’équipe de Suisse devra passer un obstacle imposant ce mardi soir si elle entend poursuivre l’aventure et écrire une nouvelle page de son histoire. La Colombie se présente comme une équipe physique et très à l’aise techniquement. Jusqu’ici, en quatre matches, elle n’a encaissé qu’un seul but et peut se reposer sur plusieurs grands noms du football comme Luis Diaz du Bayern Munich, Luis Suarez du Sporting ou encore le vétéran James Rodriguez, ancien joueur du Real Madrid.

La Norvège épate, le Portugal tourne une page

Actuellement, on connaît déjà six quarts de finaliste de cette Coupe du monde. La France qui défiera le Maroc, l’Angleterre qui fera face à la Norvège et un duel à venir entre l’Espagne et la Belgique. Parmi les faits marquants des qualifications de ces équipes, on retiendra que les Espagnols ont à la fois poussé vers la sortie le Portugal, 1-0, et tourné une page d’histoire en clôturant l’histoire de Christiano Ronaldo au Mondial.
D’autre part, la Norvège, qui a disposé du Brésil 2-1 grâce à un doublé d’Erling Haaland, s’avance comme un adversaire à prendre au sérieux pour la suite de la compétition.

Parole aux fanzones

La Coupe du monde se vit dans son canapé, dans des bars, dans des fanzones, mais aussi parfois derrière un écran de cinéma, comme ce mardi soir à Neuchâtel. Une collaboration entre le NIFFF et la Ville de Neuchâtel a abouti à la diffusion sur grand écran du huitième de finale Suisse-Colombie à la place des Halles. On parle de cette organisation avec l’un des commerçants de cette place des Halles, Mentor Kalanderi, gérant du Prestige.

Ce huitième de finale de la Coupe du monde entre la Suisse et la Colombie c’est donc ce mardi soir à 22h, heure suisse, à Vancouver. /gjo


 

Fait partie du dossier «Mondial 2026»

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