Émission spéciale Coupe du monde : Max Veloso à la place des Halles

Un match pour l’histoire ! La Suisse affronte la Colombie ce mardi soir à 22h à Vancouver en huitième de finale de la Coupe du monde de football. Le vainqueur de ce duel décrochera sa qualification pour les quarts de finale de la compétition. Un exploit que la Nati n’a plus réalisé depuis 1954. Pour évoquer cette partie, mais aussi pour décrypter l’actualité de ce Mondial, notre émission spéciale revient ce mardi de 17h à 18h en direct de la place des Halles de Neuchâtel, où le match sera projeté ce mardi soir. Notre invité du jour, l’ancien joueur de Neuchâtel Xamax Max Veloso, nous livre son analyse.





Coup dur pour la Nati

Impossible d’évoquer ce huitième de finale de Coupe du monde entre la Suisse et la Colombie sans parler de la mauvaise nouvelle du jour. Touché au genou lors du dernier entraînement de l’équipe, Johan Manzambi est forfait pour ce match. Auteur de trois buts et deux passes décisives jusqu’ici dans ce Mondial, le Genevois s’est révélé comme un immense atout du jeu helvétique et manquera forcément ce mardi soir à Vancouver.