Suisse - Algérie : vivez les 16es de finale de la Coupe du monde en direct

Après avoir franchi la phase de groupes, la Suisse dispute un 16e de finale décisif face à l'Algérie avec une qualification pour les huitièmes de finale à la clé. Pour l'occasion, notre rédaction met en place un dispositif spécial. Dès 5h, « La Matinale » sera en direct de l'Autonova Fanzone de Salavaux pour faire vivre l'événement au plus près des supporters de l’équipe de Suisse. Yves Larock et sa fille Molie assureront l'ambiance avec plusieurs prestations en live, tandis que des quiz, des cadeaux et de nombreuses animations rythmeront cette émission spéciale jusqu'à 9h. En parallèle, retrouvez toutes les informations liées au match ci-dessous.