Suisse - Algérie : vivez les 16es de finale de la Coupe du monde en direct

La Suisse dispute son 16e de finale de la Coupe du monde 2026 face à l'Algérie ce vendredi ...
Suisse - Algérie : vivez les 16es de finale de la Coupe du monde en direct

La Suisse dispute son 16e de finale de la Coupe du monde 2026 face à l'Algérie ce vendredi. Suivez la rencontre en direct dès 5h sur cette page et sur nos ondes avec une émission spéciale depuis l'Autonova Fanzone de Salavaux.

Les supporters neuchâtelois étaient venus en nombre à la patinoire pour la rencontre Suisse - Canada. (Photo : Bertrand Pfaff.) Les supporters neuchâtelois étaient venus en nombre à la patinoire pour la rencontre Suisse - Canada. (Photo : Bertrand Pfaff.)

Après avoir franchi la phase de groupes, la Suisse dispute un 16e de finale décisif face à l'Algérie avec une qualification pour les huitièmes de finale à la clé. Pour l'occasion, notre rédaction met en place un dispositif spécial. Dès 5h, « La Matinale » sera en direct de l'Autonova Fanzone de Salavaux pour faire vivre l'événement au plus près des supporters de l’équipe de Suisse. Yves Larock et sa fille Molie assureront l'ambiance avec plusieurs prestations en live, tandis que des quiz, des cadeaux et de nombreuses animations rythmeront cette émission spéciale jusqu'à 9h. En parallèle, retrouvez toutes les informations liées au match ci-dessous.


 

Fait partie du dossier «Mondial 2026»

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