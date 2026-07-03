Les traditions d’un fan de la Nati

Alors que la Coupe du monde de football bat son plein en Amérique, RTN s’est rendu chez un ...
Les traditions d’un fan de la Nati

Alors que la Coupe du monde de football bat son plein en Amérique, RTN s’est rendu chez un fan absolu de l’équipe de Suisse : Damien Aubert. Accessoires, décorations, maillots, son appartement regorge d’objets aux couleurs de la Suisse. Rencontre.

Damien Aubert (comme son voisin du dessous) a installé des drapeaux sur sa terrasse en plus de ceux du salon. Damien Aubert (comme son voisin du dessous) a installé des drapeaux sur sa terrasse en plus de ceux du salon.

Tous les deux ans, l’appartement de Damien Aubert se mue en temple de l’équipe de Suisse de football. Commentateur de Neuchâtel Xamax sur RTN, il est aussi un très grand fan de la Nati. Un été sur deux, lors de compétitions internationales, il sort d’un carton ses multiples accessoires aux couleurs de la Suisse pour redécorer son salon. Housse de coussin, boîte à musique, cloche, sac à dos, porte-clé, il y a des gadgets de toutes sortes. « C’est vrai qu’en période de Coupe du monde ou d’Euro, je prends toujours un petit moment – depuis quelques années avec ma fille – pour décorer un peu plus l’appartement », raconte Damien Aubert. Le salon du Neuchâtelois qui reste aux couleurs de la Suisse jusqu'à la fête nationale, le 1er août. 

Une partie des accessoires aux couleurs de la Suisse, dont la boîte à musique qui joue l'hymne national. Une partie des accessoires aux couleurs de la Suisse, dont la boîte à musique qui joue l'hymne national.

Une passion de la Nati et du football qui ne s’arrête pas aux objets : il a également de nombreux maillots dans son dressing. Trois penderies remplies de chandails de Xamax, de l’équipe de Suisse et d’Helvètes qui jouent dans un club à l’étranger, comme celui de Stephan Lichtsteiner à la Juventus, de Xherdan Shaqiri à Liverpool ou de Gregor Kobel à Dortmund. Des maillots que Damien Aubert porte pour faire du sport ou pour assister à un match. « J’aime bien les collectionner, mais c’est quand même pour les utiliser, sinon je trouve que ce serait un peu dommage. »

Reportage chez Damien Aubert, fan de la Nati :

Ecouter le son

Damien Aubert qui a également chez lui tous les albums Panini de la Coupe du monde et de l’Euro depuis 1990… sauf deux : le Mondial 2002 et l’Euro 2012. /lgn

Une partie des maillots de Damien Aubert. Une partie des maillots de Damien Aubert.

La guirlande avec les drapeaux des pays participant au Mondial. La guirlande avec les drapeaux des pays participant au Mondial.


 

Fait partie du dossier «Mondial 2026»

Rubriques du dossier
Suisse - Algérie : vivez les 16es de finale de la Coupe du monde en direct

Suisse - Algérie : vivez les 16es de finale de la Coupe du monde en direct

Émission spéciale Coupe du monde : Pascal Oppliger à Salavaux

Émission spéciale Coupe du monde : Pascal Oppliger à Salavaux

Mondial 2026: Suisse - Algérie: écrire l'histoire ou la revivre

Mondial 2026: Suisse - Algérie: écrire l'histoire ou la revivre

Mondial 2026: Suisse - Algérie: le match poste par poste

Mondial 2026: Suisse - Algérie: le match poste par poste

Actualités suivantes

« Tous les supporters suisses sont en feu »

« Tous les supporters suisses sont en feu »

Football    Actualisé le 03.07.2026 - 07:53

Suisse - Algérie : vivez les 16es de finale de la Coupe du monde en direct

Suisse - Algérie : vivez les 16es de finale de la Coupe du monde en direct

Football    Actualisé le 02.07.2026 - 15:36

Tottenham lâche près de 100 millions d'euros pour Mateus Fernandes

Tottenham lâche près de 100 millions d'euros pour Mateus Fernandes

Football    Actualisé le 02.07.2026 - 13:46

Mondial 2026: Suisse - Algérie: écrire l'histoire ou la revivre

Mondial 2026: Suisse - Algérie: écrire l'histoire ou la revivre

Football    Actualisé le 02.07.2026 - 13:47

Articles les plus lus

Tottenham lâche près de 100 millions d'euros pour Mateus Fernandes

Tottenham lâche près de 100 millions d'euros pour Mateus Fernandes

Football    Actualisé le 02.07.2026 - 13:46

Mondial 2026: Suisse - Algérie: écrire l'histoire ou la revivre

Mondial 2026: Suisse - Algérie: écrire l'histoire ou la revivre

Football    Actualisé le 02.07.2026 - 13:47

Mondial 2026: Suisse - Algérie: le match poste par poste

Mondial 2026: Suisse - Algérie: le match poste par poste

Football    Actualisé le 02.07.2026 - 17:32

Une victoire à la Pyrrhus pour le « Team USA »

Une victoire à la Pyrrhus pour le « Team USA »

Football    Actualisé le 02.07.2026 - 17:33