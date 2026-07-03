Les traditions d’un fan de la Nati

Alors que la Coupe du monde de football bat son plein en Amérique, RTN s’est rendu chez un fan absolu de l’équipe de Suisse : Damien Aubert. Accessoires, décorations, maillots, son appartement regorge d’objets aux couleurs de la Suisse. Rencontre.
Tous les deux ans, l’appartement de Damien Aubert se mue en temple de l’équipe de Suisse de football. Commentateur de Neuchâtel Xamax sur RTN, il est aussi un très grand fan de la Nati. Un été sur deux, lors de compétitions internationales, il sort d’un carton ses multiples accessoires aux couleurs de la Suisse pour redécorer son salon. Housse de coussin, boîte à musique, cloche, sac à dos, porte-clé, il y a des gadgets de toutes sortes. « C’est vrai qu’en période de Coupe du monde ou d’Euro, je prends toujours un petit moment – depuis quelques années avec ma fille – pour décorer un peu plus l’appartement », raconte Damien Aubert. Le salon du Neuchâtelois qui reste aux couleurs de la Suisse jusqu'à la fête nationale, le 1er août.
Une passion de la Nati et du football qui ne s’arrête pas aux objets : il a également de nombreux maillots dans son dressing. Trois penderies remplies de chandails de Xamax, de l’équipe de Suisse et d’Helvètes qui jouent dans un club à l’étranger, comme celui de Stephan Lichtsteiner à la Juventus, de Xherdan Shaqiri à Liverpool ou de Gregor Kobel à Dortmund. Des maillots que Damien Aubert porte pour faire du sport ou pour assister à un match. « J’aime bien les collectionner, mais c’est quand même pour les utiliser, sinon je trouve que ce serait un peu dommage. »
Reportage chez Damien Aubert, fan de la Nati :
Damien Aubert qui a également chez lui tous les albums Panini de la Coupe du monde et de l’Euro depuis 1990… sauf deux : le Mondial 2002 et l’Euro 2012. /lgn