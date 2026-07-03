Les traditions d’un fan de la Nati

Tous les deux ans, l’appartement de Damien Aubert se mue en temple de l’équipe de Suisse de football. Commentateur de Neuchâtel Xamax sur RTN, il est aussi un très grand fan de la Nati. Un été sur deux, lors de compétitions internationales, il sort d’un carton ses multiples accessoires aux couleurs de la Suisse pour redécorer son salon. Housse de coussin, boîte à musique, cloche, sac à dos, porte-clé, il y a des gadgets de toutes sortes. « C’est vrai qu’en période de Coupe du monde ou d’Euro, je prends toujours un petit moment – depuis quelques années avec ma fille – pour décorer un peu plus l’appartement », raconte Damien Aubert. Le salon du Neuchâtelois qui reste aux couleurs de la Suisse jusqu'à la fête nationale, le 1er août.