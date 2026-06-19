Une Nati « nettement meilleure » contre la Bosnie, selon Yves Débonnaire

L’ancien joueur et entraîneur était l’invité de La Matinale ce vendredi, après le succès 4-1 ...
Une Nati « nettement meilleure » contre la Bosnie, selon Yves Débonnaire

L’ancien joueur et entraîneur était l’invité de La Matinale ce vendredi, après le succès 4-1 de l’équipe de Suisse de football, lors de son deuxième match à la Coupe du monde. Question posée à l’expert : héros du jour, Johan Manzambi ne doit-il rester qu’un joker ?

Johan Manzambi, décisif contre la Bosnie-Herzégovine (AP Photo/Mark J. Terrill). Johan Manzambi, décisif contre la Bosnie-Herzégovine (AP Photo/Mark J. Terrill).

L’équipe de Suisse est en très bonne voie de se qualifier pour la suite de la Coupe du monde de football après son succès 4-1 jeudi soir face à la Bosnie-Herzégovine. Les joueurs de Murat Yakin joueront mercredi la première place du groupe B face au Canada.

Tenue en échec contre le Qatar samedi dernier, la Nati a aussi rassuré face aux Bosniens : « La Suisse a été nettement meilleure par rapport au match contre le Qatar, surtout parce qu’elle n’a quasiment pas donné d’actions aux Bosniens. La Suisse a été dominante, aussi sur le plan défensif, dans les transitions, pour gagner des duels. Et ça a payé sur la fin », analyse le consultant pour la RTS Yves Débonnaire, invité de La Matinale de ce jeudi sur RTN.


La France aussi a dû attendre

L’ancien footballeur et entraîneur ne s’inquiète pas que la Suisse ait dû attendre la 74e minute pour faire sauter le verrou bosnien. « C’est peut-être ce qu’il faudra accepter dans cette Coupe du monde : les matches peuvent se décanter un peu plus tard et le coaching prend une certaine importance, voire une très grande importance. C’est difficile, manifestement, de voir des équipes capables de faire exploser leurs adversaires dans les premières mi-temps. On a vu la France et l’Espagne souffrir une mi-temps, on a vu le Portugal qui a souffert quasiment tout un match. » 

Entretien avec Yves Débonnaire

Ecouter le son

Question à l’expert Yves Débonnaire : Murat Yakin devrait-il faire de Johan Manzambi un titulaire, lui qui a ouvert le score trois minutes après son entrée en jeu ? « Il devrait être un titulaire indiscutable par son apport. Mais l’entraîneur se dit aussi qu’un joueur frais, plein de liberté et de folie – la volée qu’il fait est magnifique – comme lui peut débloquer le match. Alors, faut-il le faire jouer d’entrée ou le garder ? En tant que spectateur, on aimerait voir Johan Manzambi durant tout le match », sourit Yves Débonnaire. Manzambi titulaire ou pas : réponse mercredi contre le Canada. /vco


 

Fait partie du dossier «Mondial 2026»

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