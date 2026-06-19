Une Nati « nettement meilleure » contre la Bosnie, selon Yves Débonnaire

L’équipe de Suisse est en très bonne voie de se qualifier pour la suite de la Coupe du monde de football après son succès 4-1 jeudi soir face à la Bosnie-Herzégovine. Les joueurs de Murat Yakin joueront mercredi la première place du groupe B face au Canada.

Tenue en échec contre le Qatar samedi dernier, la Nati a aussi rassuré face aux Bosniens : « La Suisse a été nettement meilleure par rapport au match contre le Qatar, surtout parce qu’elle n’a quasiment pas donné d’actions aux Bosniens. La Suisse a été dominante, aussi sur le plan défensif, dans les transitions, pour gagner des duels. Et ça a payé sur la fin », analyse le consultant pour la RTS Yves Débonnaire, invité de La Matinale de ce jeudi sur RTN.





La France aussi a dû attendre

L’ancien footballeur et entraîneur ne s’inquiète pas que la Suisse ait dû attendre la 74e minute pour faire sauter le verrou bosnien. « C’est peut-être ce qu’il faudra accepter dans cette Coupe du monde : les matches peuvent se décanter un peu plus tard et le coaching prend une certaine importance, voire une très grande importance. C’est difficile, manifestement, de voir des équipes capables de faire exploser leurs adversaires dans les premières mi-temps. On a vu la France et l’Espagne souffrir une mi-temps, on a vu le Portugal qui a souffert quasiment tout un match. »