Suisse-Bosnie : les supporters neuchâtelois en veulent plus !

Après le revers subit face au Qatar, l’équipe nationale suisse de football joue gros ce soir face à la Bosnie. Prise de température auprès des Neuchâtelois, en marge du deuxième match de la Nati en Coupe du monde.
La Nati doit se racheter. C’est en tout cas le sentiment des supporters neuchâtelois quelques heures avant la rencontre opposant l’équipe de Suisse de football à la Bosnie. Après son revers 1-1 contre le Qatar, certains d’entre eux en attendent plus de la troupe de Murat Yakin. « C’était catastrophique, ce soir nous devons faire beaucoup mieux, les Bosniens ont une technique supérieure à ceux des Qataris (…), ce sera dur », estime l’un des seuls neuchâtelois du centre-ville de Neuchâtel arborant le maillot de l’équipe nationale. Si l’ambiance devait être au rendez-vous ce soir au Los Angeles Stadium, sur les rives du lac de Neuchâtel certains ne sont pas emballés par l’événement outre-Atlantique. « Je ne compte pas regarder le match…sauf s’il y a des grillades », sourit l’enseignante d’un groupe d’élèves particulièrement motivé à regarder l’affiche du soir.
Notre reportage
Suisse-Bosnie, deuxième rencontre des phases de groupe pour l’équipe nationale, c’est ce soir à 21h. /ave