Suisse-Bosnie : les supporters neuchâtelois en veulent plus !

Après le revers subit face au Qatar, l’équipe nationale suisse de football joue gros ce soir ...
Suisse-Bosnie : les supporters neuchâtelois en veulent plus !

Après le revers subit face au Qatar, l’équipe nationale suisse de football joue gros ce soir face à la Bosnie. Prise de température auprès des Neuchâtelois, en marge du deuxième match de la Nati en Coupe du monde. 

Les supporters  neuchâtelois de l'équipe nationale suisse auront à cœur de retrouver les joies d'une victoire en Coupe du monde. (Photo d'archive : KEYSTONE/Ennio Leanza.) Les supporters  neuchâtelois de l'équipe nationale suisse auront à cœur de retrouver les joies d'une victoire en Coupe du monde. (Photo d'archive : KEYSTONE/Ennio Leanza.)

La Nati doit se racheter. C’est en tout cas le sentiment des supporters neuchâtelois quelques heures avant la rencontre opposant l’équipe de Suisse de football à la Bosnie. Après son revers 1-1 contre le Qatar, certains d’entre eux en attendent plus de la troupe de Murat Yakin. « C’était catastrophique, ce soir nous devons faire beaucoup mieux, les Bosniens ont une technique supérieure à ceux des Qataris (…), ce sera dur », estime l’un des seuls neuchâtelois du centre-ville de Neuchâtel arborant le maillot de l’équipe nationale. Si l’ambiance devait être au rendez-vous ce soir au Los Angeles Stadium, sur les rives du lac de Neuchâtel certains ne sont pas emballés par l’événement outre-Atlantique. « Je ne compte pas regarder le match…sauf s’il y a des grillades », sourit l’enseignante d’un groupe d’élèves particulièrement motivé à regarder l’affiche du soir.

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Suisse-Bosnie, deuxième rencontre des phases de groupe pour l’équipe nationale, c’est ce soir à 21h. /ave 


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