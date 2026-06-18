Émission spéciale Coupe du monde : Antoine Lehmann

La Suisse affronte la Bosnie-Herzégovine ce jeudi à 21h pour son deuxième match de la Coupe du monde de football. Et après le nul 1-1 contre le Qatar samedi passé, la Nati et ses supporters espèrent une victoire.

Le Mondial a débuté depuis une semaine déjà au Mexique, aux Etats-Unis et au Canada. Toutes les équipes sont désormais entrées en lice, les dernières ce jeudi matin. A l’occasion de notre deuxième émission spéciale de la Coupe du monde, RTN se rend dans une nouvelle fanzone. A la place du Port à Neuchâtel, une manifestation portée par Neuchâtel Vins et Terroir est organisée pour célébrer les 165 ans de l’œil de perdrix. Le match de la Suisse contre la Bosnie sera ensuite spécialement diffusé sur place. On détaille cette rencontre et les dernières infos liées au Mondial avec notre invité, l’arbitre chaux-de-fonnier Antoine Lehmann.