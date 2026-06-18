Émission spéciale Coupe du monde : Antoine Lehmann

La Coupe du monde de football bat son plein au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Notre émission spéciale en direct de la place du Port à Neuchâtel se plonge dans la compétition. Au menu ce jeudi : la rencontre entre la Suisse et la Bosnie-Herzégovine avec l’arbitre neuchâtelois Antoine Lehmann.
La Suisse affronte la Bosnie-Herzégovine ce jeudi à 21h pour son deuxième match de la Coupe du monde de football. Et après le nul 1-1 contre le Qatar samedi passé, la Nati et ses supporters espèrent une victoire.
Le Mondial a débuté depuis une semaine déjà au Mexique, aux Etats-Unis et au Canada. Toutes les équipes sont désormais entrées en lice, les dernières ce jeudi matin. A l’occasion de notre deuxième émission spéciale de la Coupe du monde, RTN se rend dans une nouvelle fanzone. A la place du Port à Neuchâtel, une manifestation portée par Neuchâtel Vins et Terroir est organisée pour célébrer les 165 ans de l’œil de perdrix. Le match de la Suisse contre la Bosnie sera ensuite spécialement diffusé sur place. On détaille cette rencontre et les dernières infos liées au Mondial avec notre invité, l’arbitre chaux-de-fonnier Antoine Lehmann.
La Nati doit se racheter
Au sein du Groupe B de la Suisse, les quatre équipes proposent le même bilan avant les rencontres de ce jeudi : un match joué, un but marqué, un point engrangé. Après le match nul contre le Qatar samedi, un sursaut est désormais espéré contre la Bosnie. Reste que cette équipe bosnienne est plutôt jeune, grande et physique, avec plusieurs joueurs évoluant en Bundesliga en Allemagne.
Favorite de son groupe, la Nati n’a pas montré son meilleur visage lors de son entrée en lice. Elle a à cœur de se rattraper à Los Angeles contre la Bosnie. Ce jeudi, elle devra composer sans son défenseur Miro Muheim, blessé. Un nouvel élan et un peu de folie sont attendus de l’équipe de Murat Yakin pour s’assurer dès ce jeudi une qualification en 16e de finale du Mondial.
L’autre rencontre entre le Canada et le Qatar a lieu à minuit dans la nuit de jeudi à vendredi.
Parole aux fanzones
Tout au long de la compétition, de nombreuses fanzones accueilleront les amateurs de ballons ronds dans notre région. Ce jeudi, c’est à la place du Port de Neuchâtel que RTN a posé ses valises pour son émission spéciale. Cette fanzone est spécialement mise en place pour le match Suisse-Bosnie de ce jeudi, en marge de la célébration des 165 ans de l’œil de perdrix.
Mercredi 24 juin, notre émission spéciale Coupe du monde s’installera à la Canebière à Neuchâtel entre 17h et 18h. Yannick Cattin accueillera Steve von Bergen pour décrypter l’actualité de ce Mondial et présenter le troisième match de l’équipe de Suisse face au Canada. /swe