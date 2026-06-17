Un Neuchâtelois au cœur des supporters de la Nati

Luca Bonnet fait partie de la cohorte de fans qui ont fait le déplacement aux États-Unis pour soutenir l’équipe de Suisse à la Coupe du Monde. Le Brévinier de 28 ans a déjà suivi la Nati lors des derniers Euros, mais c’est sa première Coupe du monde.
C’est un fidèle et fervent supporter de l’équipe de Suisse. Le Neuchâtelois Luca Bonnet s’est fait une petite réputation parmi les suiveurs de la Nati dans les grandes compétitions en étant le DJ des fan zones lors de l’Euro en Allemagne il y a eu deux ans. Le Brévinier de 28 ans a fait le déplacement en Amérique pour soutenir la Suisse à la Coupe du monde. Il était donc dans le stade samedi à San Francisco lors du match nul 1-1 contre le Qatar.
Cette première pour lui dans un Mondial ne lui laissera toutefois pas un souvenir impérissable, en tout cas en termes d’ambiance. « Il faisait une chaleur impressionnante et le match était à midi. Et nous n’étions qu’un petit millier à chanter. Pour la petite histoire, nous étions juste en dessous d’une famille avec deux enfants qui devaient avoir 4 et 6 ans. C’était le grand qui lançait les chants… Et quand c’est un enfant qui lance les chants, c’est que ce n’est pas forcément bon signe pour l’ambiance, même si c’était très chouette à voir. »
Luca Bonnet : « C’était certainement la pire ambiance que j’ai connue dans un stade pour une rencontre de l’équipe de Suisse. »
Plus largement sur l’ambiance aux États-Unis, si elle est excellente et festive entre les fans suisses, Luca Bonnet admet que la fièvre du ballon rond ne s’est pas emparée du pays. « Non clairement. C’est spécial. Je pense qu’il faut aller plutôt du côté du Mexique pour avoir une ambiance Coupe du monde. »
« En ville de San Francisco, on n’avait pas l’impression qu’il y avait beaucoup de monde qui savait qu’il y avait une Coupe du monde. »
Une bouteille d’eau à 9 dollars
Luca Bonnet a pu bénéficier de billets de match réservés aux plus fidèles des supporters, ceux qui ne se déplacent pas que lors des grandes compétitions pour voir la Suisse. Des sésames à 60 dollars, « une chance », selon l’habitant de la Brévine. « Car certains doivent dépenser plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de dollars pour un seul billet. À cela s’ajoute que les États-Unis, et notamment la Californie, ne sont pas bon marché. Donc c’est clair que ça retient pas mal de gens. Dans le stade, on a acheté une bouteille d’eau à 9 dollars. Et suivant les stands, la bouteille de bière montait à 24 dollars ! »
« Le foot est populaire, mais les prix sont loin de l’être. Ils sont excessifs tout simplement. »
Luca Bonnet et sa compagne ont rejoint Los Angeles où la Suisse défiera jeudi soir à 21h la Bosnie. Il se réjouit beaucoup de « découvrir un stade qui a l’air incroyable ». L’enjeu sportif de la rencontre ne l’effraie pas. « Je pense que notre équipe a un petit peu pris le match contre le Qatar comme un amical. Je reste convaincu qu’elle va se réveiller et a le potentiel de gagner encore ce groupe », conclut avec enthousiasme Luca Bonnet. /jpp