Un Neuchâtelois au cœur des supporters de la Nati

C’est un fidèle et fervent supporter de l’équipe de Suisse. Le Neuchâtelois Luca Bonnet s’est fait une petite réputation parmi les suiveurs de la Nati dans les grandes compétitions en étant le DJ des fan zones lors de l’Euro en Allemagne il y a eu deux ans. Le Brévinier de 28 ans a fait le déplacement en Amérique pour soutenir la Suisse à la Coupe du monde. Il était donc dans le stade samedi à San Francisco lors du match nul 1-1 contre le Qatar.

Cette première pour lui dans un Mondial ne lui laissera toutefois pas un souvenir impérissable, en tout cas en termes d’ambiance. « Il faisait une chaleur impressionnante et le match était à midi. Et nous n’étions qu’un petit millier à chanter. Pour la petite histoire, nous étions juste en dessous d’une famille avec deux enfants qui devaient avoir 4 et 6 ans. C’était le grand qui lançait les chants… Et quand c’est un enfant qui lance les chants, c’est que ce n’est pas forcément bon signe pour l’ambiance, même si c’était très chouette à voir. »