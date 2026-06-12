Émission spéciale Coupe du monde : au Maracana avec Gérard Castella

La planète football a les yeux rivés sur l’Amérique. La Coupe du monde a officiellement commencé. Le match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud a lancé la compétition jeudi soir. L’occasion pour notre émission spéciale de se plonger dans ce Mondial et de prendre le pouls de l’une des fan zones de la région. Ce vendredi, Jean-Paul Picci est au Maracana de La Neuveville sur le site de St-Joux en compagnie de Gérard Castella. L’ancien entraîneur de Neuchâtel Xamax livre son regard d’expert sur cette Coupe du monde 2026.



