Émission spéciale Coupe du monde : au Maracana avec Gérard Castella

La Coupe du monde de football est lancée au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Ce vendredi ...
Émission spéciale Coupe du monde : au Maracana avec Gérard Castella

La Coupe du monde de football est lancée au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Ce vendredi, notre émission spéciale en direct du Maracana, à La Neuveville, se plonge dans cette compétition au format hors norme et se projette vers les débuts à venir de l’équipe de Suisse en compagnie de notre expert Gérard Castella.

Gérard Castella, chef de la formation à Young Boys, est l’invité de notre première émission spéciale Coupe du monde. Gérard Castella, chef de la formation à Young Boys, est l’invité de notre première émission spéciale Coupe du monde.

La planète football a les yeux rivés sur l’Amérique. La Coupe du monde a officiellement commencé. Le match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud a lancé la compétition jeudi soir. L’occasion pour notre émission spéciale de se plonger dans ce Mondial et de prendre le pouls de l’une des fan zones de la région. Ce vendredi, Jean-Paul Picci est au Maracana de La Neuveville sur le site de St-Joux en compagnie de Gérard Castella. L’ancien entraîneur de Neuchâtel Xamax livre son regard d’expert sur cette Coupe du monde 2026.


Un premier adversaire largement à la portée de la Nati

L’équipe de Suisse de football, présente dans le groupe B de cette Coupe du monde, entamera son tournoi samedi soir à 21h face au Qatar. Favorite annoncée de sa poule, qui compte également le Canada et la Bosnie-Herzégovine, la Nati se doit de faire le travail lors de ce rendez-vous initial.

Quoi espérer de la Suisse dans ce Mondial ?

Pour la première fois dans une grande compétition, l’équipe de Suisse est, sur le papier, favorite de son groupe. La Nati doit faire de la première place son objectif. Les attentes mais aussi les ambitions des joueurs sont donc grandes.

Parole aux fan zones

Tout au long de la compétition, de nombreuses fan zones accueilleront les amateurs de ballons ronds dans notre région. Ce vendredi, c’est donc au Maracana de La Neuveville que RTN a posé ses micros pour son émission spéciale.

Le jeudi 18 juin, notre émission spéciale Coupe du monde s’installera à la place du Port de Neuchâtel entre 17h et 18h. Stéphanie Wenker décryptera l’actualité de ce Mondial et présentera le deuxième match de l’équipe de Suisse face à la Bosnie. /jpp


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Fait partie du dossier «Mondial 2026»

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