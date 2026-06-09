Une centaine d’albums Panini dans ses archives

François-Xavier Chauvière est tombé dans un album Panini quand il était petit. Sa passion n’a ...
Une centaine d’albums Panini dans ses archives

François-Xavier Chauvière est tombé dans un album Panini quand il était petit. Sa passion n’a duré que quelques années, mais elle a repris en 2006 avec son fils. Aujourd’hui, le Vaudruzien possède une collection de plus de 100 albums.

François-Xavier Chauvière, collectionneur et fan de Panini. François-Xavier Chauvière, collectionneur et fan de Panini.

Des albums Panini, il en a à revendre. Mais François-Xavier Chauvière les garde pour lui. Archéologue de métier, ce Vaudruzien originaire de France a rempli son premier album lors de la saison 1976-1977. « C’est l’album du championnat de France de football », précise le passionné. « J’avais huit ou neuf ans, et à l’école, tout le monde le faisait. » Ce fan de Saint-Etienne a continué la collection pendant quelques années, puis il a mis cette activité de côté jusqu’en 2006. C’est avec son fils qu’il a redécouvert l’album Panini de la Coupe du monde en Allemagne. « J’ai fait l’album avec mon fiston qui avait alors 5 ans. Depuis j’ai continué à alimenter la collection avec les albums qui sortaient », détaille encore François-Xavier Chauvière. Aujourd’hui, le Vaudruzien âgé de 58 ans comptabilise une centaine d’’albums Panini, comprenant ceux de la Coupe du monde et de l’Euro de football, mais également d’autres compétitions.

François-Xavier Chauvière : « Le premier album c’est celui de 1976-77. Ça a duré 5-6 ans et après j’ai complètement arrêté parce que j’avais d’autres centres de préoccupation. »

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François-Xavier Chauvière et l'album qui lui a permis de renouer avec sa passion. François-Xavier Chauvière et l'album qui lui a permis de renouer avec sa passion.

La plupart de ses albums Panini, François-Xavier Chauvière les a remplis lui-même. Le Vaudruzien a tout de même acheté quelques livrets déjà complétés, en essayant de ne pas trop investir non plus. Il n’a d’ailleurs jamais chiffré exactement le prix de sa collection.


Vignettes et échanges

Le côté social de la création de l’album reste présent, malgré les années qui passent. Le Vaudruzien de 58 ans le voit dans les semaines qui précèdent un événement footballistique : c’est là que les bourses d’échanges permettent de créer des liens sociaux grâce à une passion commune. « C’est des choses qui ont lieu quand les albums sortent » précise François-Xavier Chauvière, tout en rajoutant que le reste du temps, cette passion est plutôt solitaire.

« Quand je suis devant la télé, j’ai l’album à côté. J’ai toujours fait comme ça, même quand j’étais petit. »

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Début mai, la FIFA a annoncé la fin d’un partenariat historique avec Panini, qui avait l’exclusivité des albums pour le Mondial depuis 1970. Le dernier album Panini sera celui de 2030, avant d’être remplacé par Fanatics qui gère désormais le groupe Topps. Ce dernier avait publié les vignettes pour l’Euro 2024. Une décision qui ne réjouit pas trop le grand passionné François-Xavier Chauvière. « C’est vrai que le dernier de Topps n’était pas une réussite… Ils ont maintenant huit ans pour s’améliorer. »

« Je regarderai comment est fait l’album de 2034 et je verrai bien si je continue. »

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La Coupe du Monde de football débute ce jeudi avec le match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud, à 21h, heure suisse. Le Canada et les Etats-Unis sont également pays hôte de cette compétition. /swe-yca


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