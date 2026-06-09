Une centaine d’albums Panini dans ses archives

Des albums Panini, il en a à revendre. Mais François-Xavier Chauvière les garde pour lui. Archéologue de métier, ce Vaudruzien originaire de France a rempli son premier album lors de la saison 1976-1977. « C’est l’album du championnat de France de football », précise le passionné. « J’avais huit ou neuf ans, et à l’école, tout le monde le faisait. » Ce fan de Saint-Etienne a continué la collection pendant quelques années, puis il a mis cette activité de côté jusqu’en 2006. C’est avec son fils qu’il a redécouvert l’album Panini de la Coupe du monde en Allemagne. « J’ai fait l’album avec mon fiston qui avait alors 5 ans. Depuis j’ai continué à alimenter la collection avec les albums qui sortaient », détaille encore François-Xavier Chauvière. Aujourd’hui, le Vaudruzien âgé de 58 ans comptabilise une centaine d’’albums Panini, comprenant ceux de la Coupe du monde et de l’Euro de football, mais également d’autres compétitions.