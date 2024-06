Suisse – Allemagne : entre déception et fierté

L’équipe de Suisse de football n’est pas passée loin de l’exploit à l’Euro 2024 et file à présent vers les huitièmes de finale. Dimanche soir à Francfort, la troupe de Murat Yakin a signé un très bon match nul 1-1 contre l’Allemagne pour le dernier match de la phase de groupe de la compétition. Pas loin de l’exploit puisque la réussite allemande est tombée à la 92e minute. La Nati termine donc à la 2e place de ce groupe A, derrière la Mannschaft. « Quand vous jouez l’Allemagne à domicile, l’un des favoris de la compétition, ce n’est jamais agréable de prendre ce but à quelques secondes de la fin du match », commente Joël Robert, journaliste sportif de la RTS qui suit cet Euro, ce lundi dans « La Matinale ». Déception donc d’avoir concédé l’égalisation en fin de partie, mais fierté d’avoir tenu tête aux Allemands et obtenu un match nul. « Ce qui est important pour le mental, c’est d’avoir justement réussi de tenir en échec l’équipe allemande, de ne pas avoir perdu pendant la phase de groupe et d’être sorti de ce groupe, ce qui était quand même la motivation première de l’équipe de Suisse. »