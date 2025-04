Xamax rentre bredouille de Vaduz

Neuchâtel Xamax n’y arrive toujours pas contre les équipes mieux classées que lui. Dimanche au Rheinpark, le club de football « rouge et noir » a été renversé par Vaduz 2-1 en Challenge League. Tout avait pourtant bien commencé pour la troupe d’Anthony Braizat qui avait ouvert la marque par l’intermédiaire de Jessé Hautier, en embuscade. Toutefois cet avantage xamaxien n’aura duré que huit minutes, le temps pour Fabrizio Cavegn d’égaliser sur pénalty après une faute grossière de Giovani Bamba.

Les deux équipes ont alors commencé à ronronner et semblaient se contenter d'un match nul Mais Kaio Eduardo a profité d’une erreur de la défense « rouge et noir » pour inscrire le 2-1 à la 88e minute et donner la victoire à Vaduz. Au classement, Neuchâtel Xamax recule au septième rang avec trois points de retard sur Stade Lausanne Ouchy. /dpi