Un 5e Euro pour la Nati

L’équipe de Suisse de football sera au rendez-vous de l’Euro 2020. La Nati a composté son billet lundi soir lors de la dernière journée des qualifications. Les Helvètes sont allés battre Gibraltar 6-1, alors qu’ils n’avaient besoin que d’un nul. Ils n’ont connu aucune difficulté pour remplir leur mission. Cédric Itten a rapidement mis la Suisse à l’abri d’une mauvaise surprise face à la 196e nation du classement FIFA en ouvrant la marque à la 10e. Il a ensuite fallu attendre le retour des vestiaires pour voir la Nati prendre le large. Ruben Vargas (50e), Christian Fassnacht (57e), Loris Benito (75e), Cédric Itten (84e) et Granit Xhaka (86e) ont donné au score une allure plus conforme à la physionomie de la rencontre, malgré le but de l'hôte du soir à la 74e.

La Suisse boucle cette campagne à la 1re place de son groupe devant le Danemark et la République d’Irlande. Elle disputera, l’été prochain, son 5e Euro après 1996, 2004, 2008 et 2016. Le tirage au sort des groupes sera effectué le 30 novembre à Bucarest. La compétition se tiendra du 12 juin au 12 juillet dans 12 villes de 12 pays européens. /msc