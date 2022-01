Coup de coeur: le match d’une vie

Revenir de l’enfer et triompher. C’est ce qu’a vécu l’équipe de Suisse de football en 8es de finale de l’Euro 2020. En juin, la Nati fait face au champion du monde en titre, la France, dans un match à l’issue presque écrite d’avance. Les bookmakers sont formels, la troupe de Vladimir Petkovic n’a presque aucune chance face à l’armada tricolore emmenée par Kylian Mbappé, Karim Benzema et Paul Pogba. Mais le football reste un sport où les miracles sont possibles et c’est la Suisse qui écrit l’histoire le lundi 28 juin à Bucarest après une partie complètement folle. France-Suisse, c’est le coup de cœur de Jan Haesler :