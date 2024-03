Pas de grande fan zone pour l’Euro

Si l’équipe de Suisse de football est entrée dans la dernière ligne droite avant l’Euro 2024, dans la région aussi on s’y prépare. Le championnat d’Europe, qui se tient en Allemagne du 14 juin au 14 juillet, est toujours un moment très attendu par les passionnés de ballon rond. Et quoi de mieux pour certains, que de partager les émotions d’un match de foot ensemble autour d’un écran géant. Tour d’horizon de ce qui est d’ores et déjà prévu dans la région.





Pas de fan zone à La Maladière

Ceux qui espéraient une grande fan zone seront déçus. La Ville de Neuchâtel y a certes réfléchi, mais elle renonce finalement à mettre en place un dispositif de grande ampleur, comme elle avait pu le faire avant la période Covid. En 2018 par exemple, un écran de 37 mètres carrés placé sur l’Esplanade de la Maladière proposait de visionner plus de 20 matches de la Coupe du monde en Russie. Plusieurs raisons expliquent cette décision : le coût d’une telle installation, environ 100'000 francs et les ressources humaines que cela nécessite. « Les partenaires habituels ne pouvaient également pas s’engager comme ils avaient pu le faire par le passé », souligne Patrick Pollicino. Le chef du Service des sports à la Ville de Neuchâtel ajoute que la volonté d’acteurs privés de mettre sur pied des fan zones a aussi pesé dans la balance. « Le secteur de la restauration vit des périodes difficiles, l’Euro c’est l’occasion pour eux d’attirer de la clientèle. C’est aussi dans cet état d’esprit qu’on renonce », précise encore Patrick Pollicino.





La Canebière et le Lobby Bar comme alternative

Mais les supporters des différentes équipes peuvent se rassurer, ils auront quand même le choix. Comme lors de l’Euro 2020, le minigolf de La Canebière, au bord du lac à Neuchâtel, diffusera tous les matches sur un écran de six mètres carrés, avec une capacité d’accueil de 600 places environ. Le Lobby Bar, situé en haut des marches du stade de La Maladière, proposera lui deux espaces. À l’intérieur, avec une capacité d’accueil d’environ 300 personnes. Mais aussi, et c’est une nouveauté, à l’extérieur, dans les coursives du stade où deux grands écrans diffuseront les grands matches de la compétition et ceux de la Suisse, du Portugal ou encore de l’Italie. Environ 300 personnes pourront prendre place sous la Tribune D à l’abri, en cas de pluie, et au frais, en cas de forte chaleur. La buvette de l’enceinte pourra être utilisée. Le Maracana à La Neuveville proposera, lui, sa plus grosse version faite jusqu’ici avec de nombreuses animations et food trucks, précisent les organisateurs. Jusqu’à 1'000 personnes pourront regarder tous les matches, les pieds quasi dans l’eau, devant un écran de 16,5 mètres carrés.





Rien dans le Haut

À la Chaux-de-Fonds, rien de grande ampleur n’est organisée à la connaissance de la Ville, qui, elle, ne met rien en place. Dans la Mère commune, le FC Le Locle renonce à ériger une tente sur la Place du marché. Le club passe son tour cette année et souhaite mettre son énergie ailleurs. En cause, la tente qui n’est pas disponible au début du tournoi, mais aussi le réaménagement en cours de la place, qui ne permet plus d’accueillir l’habituelle installation. Les autorités locloises, de leur côté, confirment n’avoir eu aucune demande pour une fan zone. Même topo à Val-de-Ruz et au Val-de-Travers. Une réflexion est toutefois en cours à l'espace Val à Couvet, mais la décision n’a pas encore été prise. /jpp