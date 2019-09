Mission accomplie pour la Nati

L’équipe de Suisse de football tient son rang. Les Helvètes ont battu Gibraltar, 198e au classement FIFA, 4-0 (3-0) dimanche soir à Sion. Cette rencontre était la quatrième des hommes de Vladimir Petkovic dans leur campagne de qualification pour l’Euro 2020. Des réussites de Denis Zakaria (37e), Admir Mehmedi (43e), Ricardo Rodriguez (45e) et Mario Gavranovic (87e) ont permis aux Suisses de s’imposer. Ils reviennent à trois points de la première place du groupe D, mais avec une rencontre de moins au compteur que leurs concurrents directs, le Danemark et l’Irlande. Le prochain rassemblement de l’équipe de Suisse risque bien d'être décisif pour une place à l’Euro 2020. La Nati ira à Copenhague y défier le Danemark le 12 octobre et recevra l'Irlande au Stade de Genève le 15 octobre. /tri