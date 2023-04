L’ambiance du Tour de Romandie enivre la région

Le Canton de Neuchâtel aime le tour de Romandie et il le lui rend bien. Comme rarement, le passage de l’épreuve cycliste du World Tour a rassemblé les foules jeudi le long des routes de la région. La fête avait commencé ce matin dans les rues de Morteau, déjà bien garnies pour marquer le départ de l’étape du jour.





Un déménagement vers la gare réussi.

Par une météo (enfin) printanière, les coureurs ont ensuite enchaîné les difficultés. La côte de Biaufond, le col de La Vue-des-Alpes ou encore celui de la Tourne ont été les moments forts, avec à chaque fois un nombreux public au bord des routes. Les spectateurs chaux-de-fonniers ont quant à eux pu voir le peloton à trois reprises le long de la ligne d’arrivée déplacée à hauteur de la gare sur l’avenue Léopold-Robert. Les trottoirs n’ont cessé de se remplir tout au long de la journée, tout comme la fan zone et ses animations sur la place de la gare. « On a vu des routes noires de monde, nos amis mortuaciens étaient aussi très heureux du départ, donc c’est un exercice réussi. Nous sommes impatients de la suite », a déclaré Laurent Claude, membre du comité d’organisation dans le journal de 18h00 sur RTN.





Prochaine étape : le Tour de France ?

L’étape du jour constituait en effet une répétition générale en vue d’organiser une arrivée du Tour de France dans le Canton de Neuchâtel. Un projet d’une toute autre ampleur. « Une étape comme aujourd’hui, c’est 200'000 francs de budget. Le Tour de France c’est six fois plus. », a imagé Laurent Claude. Et les aspects logistiques eux aussi sont à prévoir en conséquence. Mais à n’en pas douter, le public présent jeudi est prêt pour cette échéance. La dernière fois, c’était en 1998 avec une arrivée à Neuchâtel et un départ à La Chaux-de-Fonds. /lre