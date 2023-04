La semaine chargée d'Alexandre Balmer

Le programme d’Alexandre Balmer est copieux. En l’espace de huit jours, le professionnel cycliste chaux-de-fonnier sera au départ de trois grandes classiques du World Tour : il a déjà pris par à l’Amstel Gold Race dimanche ; il s’alignera encore dans la Flèche Wallone mercredi et à Liège – Bastogne – Liège dimanche prochain 23 avril. Il enchaînera ensuite directement avec le Tour de Romandie, qui débute mardi 25 avril.

À l’Amstel Gold Race, classique néerlandaise de 254 kilomètres, Alexandre Balmer a posé pied à terre à 20 kilomètres de l’arrivée, d'une course remportée par Tadej Pogacar. Il n’a pas à en rougir. Sur les classiques, le coureur du Team BikeEchange doit rouler en priorité pour son leader, en l’occurrence l’Italien Matteo Sobrero, et non pas défendre ses chances personnelles : « C’est mon job et j’ai dû plaisir à le faire ».