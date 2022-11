Alain Ribaux : « Des montants à 6 chiffres sont prêts pour le Tour de France »

Pas la même dimension que le Tour de Romandie

Alexandre Houlmann l’expliquait jeudi à RTN, c’est à la suite d’un manque de considération et de soutien financier pour l’étape test du Tour de Romandie au printemps 2023 que le comité d’organisation a jeté l’éponge pour le Tour de France. Pour le Conseil d’Etat, accueillir la Grande Boucle ne peut pas être mis en comparaison avec l’épreuve romande. « Avec le Tour de Romandie, on est dans un contexte plus modeste. On est face à des événements très différents et on s’attendait à faire un gros coup avec le Tour de France. » précise Alain Ribaux, qui ajoute que la boucle romande reçoit déjà un soutien de la Loterie romande. « Le Tour de Romandie a déjà une grosse part des attributions sportives en Suisse Romande. Avant-même que chaque canton reçoive les montants à distribuer, il y a 1,450 million qui va dans les poches du Tour de Romandie », assure l’élu. La subvention de 30'000 francs accordée aux organisateurs chaux-de-fonniers, bien qu’inférieure aux espérances, s’ajoute donc à ce montant accordé à l’organisation générale.





Les organisateurs restent de marbre

Contacté vendredi matin pour réagir aux propos d’Alain Ribaux, Alexandre Houlmann ne varie pas son discours. « Le courrier du Canton concernant le Tour de France ne laissait pas entendre un montant suffisant. De plus leur attitude et leur soutien pour l’étape du Tour de Romandie, censée être la répétition générale du Tour de France, nous a découragé d’aller de l’avant. » Les organisateurs l’assurent, ils ne vont pas revenir en arrière. /lre