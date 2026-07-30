Le Tour de France pour booster le cyclisme au féminin en Suisse

Les meilleures cyclistes de la planète seront de passage en Suisse. Le Tour de France femmes partira samedi de Lausanne, avec les trois premières étapes en Romandie. Une belle vitrine pour notre pays, mais aussi pour ce sport au féminin, estime Pauline Roy.
Les cyclistes du Tour de France femmes sont dans les starting-blocks ! La Grande Boucle démarre samedi à Lausanne pour une étape de 138km. Le peloton passera dans la région par Yverdon-les-Bains, le bord du lac de Neuchâtel jusqu’à Châbles, puis direction Payerne avant de redescendre sur la capitale olympique en traversant la Broye. Les cyclistes resteront en Suisse jusqu’à la 3e étape, avec un parcours entre Aigle et Genève dimanche et ensuite le départ de Genève direction la France lundi.
Au programme cette année : neuf étapes, 1’175 km et 18'795 mètres de dénivelé positif, un record. Et c’est aussi exceptionnel de voir le Tour de France femmes en Suisse, ce qui ravit l’ancienne cycliste neuchâteloise Pauline Roy. « C’est une première historique », relève-t-elle en ajoutant que « c’est déjà une super image pour notre pays et pour le cyclisme féminin. »
Pauline Roy : « Le public pourra voir que le cyclisme féminin est tout aussi attrayant que le masculin. »
« C’est aussi l’occasion de montrer aux plus jeunes filles et même aux femmes, que c’est possible de rouler en étant une femmes », se réjouit Pauline Roy. « Ça montrera aussi à certains sponsors qu’il y a du monde sur la route, pour encourager les femmes. Ça leur donnera peut-être envie de s’engager et faire continuer de vivre le Tour de Romandie », relève l’ancienne cycliste et vététiste neuchâteloise, faisant allusion à la boucle romande féminine qui a été annulée cette année.
Le Mont-Ventoux en juge de paix
Sur les neuf étapes au programme du peloton, la 7e – entre la Voulte-sur-Rhône et le sommet du Mont Ventoux - est sans aucun doute le coup de cœur de Pauline Roy. « C’est un col que j’apprécie beaucoup et qui sera très difficile et qui va aussi peut-être renverser la course », analyse la Neuchâteloise. Ce col est réputé pour être très long et avec une atmosphère toute particulière. « Il y a une ambiance mythique, c’est un partage aussi entre cyclistes », raconte celle qui a déjà gravit le Mont-Ventoux à de nombreuses reprises et « de tous ces côtés ». « Il y a vraiment quelque chose dans cette montée, avec ensuite le chalet Reynard et on se sent un peu sur la lune en voyant cette antenne. »
« Le spectacle sera grandiose. »
Trois favorites, les Suissesses en outsideuses
Pour la victoire finale à Nice le 9 août, Pauline Roy voit trois favorites : la Néerlandaise Demi Vollering, la Française Pauline Ferrand-Prévot et la Polonaise Katarzyna Niewiadoma. « Demi Vollering a remporté pas mal de classiques. Pauline Ferrand-Prévot est la tenante du titre et va tout faire pour remporter sa deuxième édition. Et « Kasia » Niewiadoma avait gagné en 2024 et est toujours dans les parages pour une victoire », explique l’ancienne cycliste.
« Je pense que ça devrait tourner autour de ces trois femmes. »
Du côté des Suissesses, malgré l’absence de la Genevoise Élise Chabbey, d’autres athlètes peuvent briller. Marlen Reusser, « un peu notre tête d’affiche » aura notamment des chances de victoire sur le contre-la-montre individuel, mardi entre Gevrey-Chambertin et Dijon. « Mais on a remarqué lors des dernières courses qu’elle était aussi à l’aise en montagne », relève Pauline Roy. L’autre carte helvétique est la Zurichoise Noemi Rüegg. « Elle avait fait un super début de Vuelta (ndlr : avec une victoire d’étape) avant de malheureusement chuter. »
« On a quand même quelques atouts du côté des Suissesses. »
Le Tour de France femmes part ce samedi de Lausanne, avec un passage par Yverdon-les-Bains et la Broye avant de retrouver la capitale olympique avec une arrivée à Saint-François. /lgn