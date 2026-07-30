Le Tour de France pour booster le cyclisme au féminin en Suisse

« C’est aussi l’occasion de montrer aux plus jeunes filles et même aux femmes, que c’est possible de rouler en étant une femmes », se réjouit Pauline Roy. « Ça montrera aussi à certains sponsors qu’il y a du monde sur la route, pour encourager les femmes. Ça leur donnera peut-être envie de s’engager et faire continuer de vivre le Tour de Romandie », relève l’ancienne cycliste et vététiste neuchâteloise, faisant allusion à la boucle romande féminine qui a été annulée cette année.





Le Mont-Ventoux en juge de paix

Sur les neuf étapes au programme du peloton, la 7e – entre la Voulte-sur-Rhône et le sommet du Mont Ventoux - est sans aucun doute le coup de cœur de Pauline Roy. « C’est un col que j’apprécie beaucoup et qui sera très difficile et qui va aussi peut-être renverser la course », analyse la Neuchâteloise. Ce col est réputé pour être très long et avec une atmosphère toute particulière. « Il y a une ambiance mythique, c’est un partage aussi entre cyclistes », raconte celle qui a déjà gravit le Mont-Ventoux à de nombreuses reprises et « de tous ces côtés ». « Il y a vraiment quelque chose dans cette montée, avec ensuite le chalet Reynard et on se sent un peu sur la lune en voyant cette antenne. »