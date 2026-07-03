Tour de France : Vers un duel entre Pogacar et Vingegaard, arbitré par « la pépite » Seixas

Les amoureux de cyclisme ont le regard tourné vers Barcelone. Le Tour de France commence samedi ...
Tour de France : Vers un duel entre Pogacar et Vingegaard, arbitré par « la pépite » Seixas

Les amoureux de cyclisme ont le regard tourné vers Barcelone. Le Tour de France commence samedi dans la cité espagnole. Une 113 édition de la Grande Boucle qui promet d’être intéressante, selon l’ancien professionnel Daniel Atienza.

Tadej Pogacar parviendra-t-il a remporté le Tour de France pour la troisième fois d'affilée ? (AP Photo/Thibault Camus) Tadej Pogacar parviendra-t-il a remporté le Tour de France pour la troisième fois d'affilée ? (AP Photo/Thibault Camus)

Le Tour de France est de retour. La 113e édition de l’épreuve cycliste commence samedi à Barcelone avec un contre-la-montre par équipe de 19,6 kilomètres. D’ici le 26 juillet, le peloton avalera 21 étapes, 3'333 kilomètres et plus de 54'000 mètres de dénivelé. Double tenant du titre, le Slovène Tadej Pogacar reste le grand favori à sa propre succession. « Pour moi, il est au-dessus du lot », lance l’ancien cycliste professionnel et consultant de la RTS Daniel Atienza.

Tadej Pogacar devra toutefois se méfier de son principal rival Jonas Vingegaard. Le Danois a réussi un début de saison très convaincant avec notamment une victoire écrasante sur le Giro. « Je n’ai plus revu Jonas Vingegaard à ce niveau physique et mental depuis sa dernière victoire sur le Tour », observe Daniel Atienza.

Daniel Atienza : « Ça promet un duel de très, très haut niveau. »

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Une « pépite » à surveiller

Alpe d’Huez, Galibier, Champs-Élysées, cette édition 2026 du Tour de France offrira à nouveau des passages mythiques aux passionnés de la petite reine. L'épreuve permettra aussi au public français de voir à l’œuvre le phénomène Paul Seixas. À seulement 19 ans, le prometteur coureur s’alignera pour la première fois sur la Grande Boucle. Difficile de prédire s’il tiendra le choc face aux meilleurs, selon Daniel Atienza : « Paul Seixas est une anomalie. Il peut autant abandonner épuisé après 10 jours, que faire jeu égal avec Pogacar », estime l’ancien professionnel.

« Est-ce qu’il est trop jeune, oui. Mais est-ce qu’on a déjà vu un coureur à un tel niveau à 19 ans, non plus. »

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La première de Voisard

Côté suisse, Yanis Voisard (27 ans) deviendra samedi le premier Jurassien à participer au Tour de France. Une récompense largement méritée, selon Daniel Atienza. « Il s’est déjà mis en évidence sur le Giro l’année dernière, mais aussi la semaine passée aux championnats de Suisse. Ça va être une expérience incroyable pour lui », note-t-il.

« On aura du très grand Yanis Voisard durant les trois prochaines semaines. »

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Au total, 23 équipes et 184 coureurs composeront le peloton ce samedi à Barcelone au départ de cette 113e édition du Tour de France. /gjo


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