Tour de France : Vers un duel entre Pogacar et Vingegaard, arbitré par « la pépite » Seixas

Le Tour de France est de retour. La 113e édition de l’épreuve cycliste commence samedi à Barcelone avec un contre-la-montre par équipe de 19,6 kilomètres. D’ici le 26 juillet, le peloton avalera 21 étapes, 3'333 kilomètres et plus de 54'000 mètres de dénivelé. Double tenant du titre, le Slovène Tadej Pogacar reste le grand favori à sa propre succession. « Pour moi, il est au-dessus du lot », lance l’ancien cycliste professionnel et consultant de la RTS Daniel Atienza.

Tadej Pogacar devra toutefois se méfier de son principal rival Jonas Vingegaard. Le Danois a réussi un début de saison très convaincant avec notamment une victoire écrasante sur le Giro. « Je n’ai plus revu Jonas Vingegaard à ce niveau physique et mental depuis sa dernière victoire sur le Tour », observe Daniel Atienza.