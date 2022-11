Déraillement pour l’arrivée du Tour de France à La Chaux-de-Fonds

Si l’étape de la boucle romande a été sauvée et aura bien lieu, la situation a porté un coup à la motivation de ces bénévoles. « Le Canton de Neuchâtel n’a pas compris, contrairement à d’autres, qu’on avait besoin d’un financement important. Force est de constater que cette commission voit d’un mauvais œil le Tour de Romandie en tout cas. Cela montre qu’il n'y a pas de volonté », réagit le co-président du comité d’organisation Alexandre Houlmann, qui précise que la subvention pour le Tour de France n’avait pas encore été demandée.





Culture contre sport ?

Si le budget de l’étape du Tour de Romandie était fixé à 240'000 francs, puis revu à 170'000 francs, celui d’une étape du Tour de France avoisine le million de francs. Alexandre Houlmann ne peut s’empêcher de mettre côte à côte sport et culture dans le cas présent. « On sait très bien que dans beaucoup d’événements culturels il y a des salaires et ce n’est pas notre cas. On ne se bat pas contre la culture. C’est justifié. Mais ce qu’on ne trouve pas justifié, c’est qu’il n’y ait pas la même attention pour le sport », conclut Alexandre Houlmann. /lre