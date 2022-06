Alexandre Balmer : il est venu et il a vaincu !

Alexandre le Grand… Conquérant et imbattable, le Chaux-de-Fonnier Alexandre Balmer (1m92 sous la toise pour la petite histoire) a dominé sans difficulté la 1re étape de la Raiffeisen Trans VTT, mercredi soir à La Rouvraie, sur les hauteurs de Bevaix.

Le cycliste professionnel du Team BikeExchange s’est imposé en 41’33’’ au terme d’un parcours de 19 km 200. Il a relégué ses plus proches poursuivants, respectivement Alexis Cohen et Nicolas Lüthi à près 2 minutes, 1’50’’ et 1’59’’ pour être plus précis.

Alexandre Balmer ne s’est pas déplacé en priorité pour fêter un succès facile. Il était aussi là par amitié.