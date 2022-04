La Grande Béroche prête à accueillir le Tour de Romandie

La Grande Béroche est prête à relever le défi du Tour. Pour la première fois de sa jeune histoire, la commune de l’Ouest neuchâtelois s’apprête à accueillir une épreuve du Tour de Romandie cycliste le 27 avril prochain, et pas n’importe laquelle. C’est le départ de la première étape de la 75e édition qui sera donné depuis le port de Saint-Aubin-Sauges à 12h45. Pour l’occasion, un comité d’organisation a été formé et est présidé par le chancelier communal Nicolas Pfund. Si à ce jour son équipe peut aborder la dernière ligne droite sereinement, c’est grâce au travail acharné qu’elle a accompli en six mois depuis l’attribution du départ de l’étape à la Grande Béroche.