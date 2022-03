Tour de Romandie : petite boucle à la Grande Béroche

Les détails du parcours de la première étape de ce Tour de Romandie ne sont pas encore connus. On sait en revanche que les coureurs s’élanceront, mercredi 27 avril, du Port de St-Aubin pour une boucle d’une quinzaine de kilomètres sur le territoire de la Grande Béroche, via Gorgier et Bevaix, avant de quitter le territoire cantonal à la hauteur de Vaumarcus en direction d’Yverdon. L’arrivée sera jugée à Romont dans le canton de Fribourg.