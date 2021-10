Alexandre Balmer au repos 

Alexandre Balmer a conclu sa saison par deux courses sur route avec les coureurs professionnels du World Tour samedi et dimanche en Bretagne. Le cycliste chaux-de-fonnier n’a pas vraiment réussi à tirer son épingle du jeu. Le samedi, aux boucles de l’Aulne, il s’est classé 40e dans le même temps que le vainqueur, le Belge Stan Dewulf. La journée de dimanche s’est déroulée de manière moins limpide lors du Grand Prix du Morbihan : Alexandre Balmer ne figurait pas dans le groupe de coureurs qui s’est échappé dès les premiers kilomètres de course : « C’était la bonne échappée et j’ai couru toute la journée à l’envers » nous a raconté au téléphone de Besançon, l’ancien champion du monde juniors de VTT. A l’inverse de beaucoup d'engagés, il a quand même terminé son pensum, mais à plus de neuf minutes du vainqueur, le Belge Arne Marit.

Alexandre Balmer doit maintenant observer trois semaines de repos. Il souffre en effet toujours d’une fissure au poignet à la suite de sa chute survenue il y a un mois et demi aux championnats du monde de VTT. /mne