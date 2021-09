Alexandre Balmer termine 19e du contre-la-montre

Alexandre Balmer et Valère Thiébaud ne sont pas parvenus à tirer leur épingle du jeu lors du contre-la-montre M23 des Championnats du monde de cyclisme à Bruges. A l’issue des 30 kilomètres de course ce lundi, le Chaux-de-Fonnier s’est classé 19e à 1’24’’29 du vainqueur du jour, le Danois Johan Price Pejtersen qui a parcouru le tracé en 34’29’’75. Autre Neuchâtelois en lice, Valère Thiébaud s’est classé 24e à 1’31’’28 du nouveau champion du monde. L’Australien Lucas Plapp à 10’’24 et le Belge Florian Vermeersch à 11’’39 complètent le podium. 66 cyclistes ont franchi la ligne d’arrivée. /rgi