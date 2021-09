Balmer et Thiébaud aux Mondiaux

Alexandre Balmer et Valère Thiébaud sur leur lancée des championnats d’Europe. Le Chaux-de-Fonnier et le Vaudruzien ont été retenus pour les championnats du monde de cyclisme sur route, qui se tiendront du 19 au 26 septembre prochains dans les Flandres, en Belgique, a indiqué Swiss Cycling dans un communiqué. Ils participeront tous les deux au contre-la-montre des moins de 23 ans lundi 20 septembre. Alexandre Balmer sera encore aligné dans la course en ligne du vendredi 24 septembre sur un parcours de 161 kilomètres, toujours dans la catégorie espoirs. /mne