Alexandre Balmer et Valère Thiébaud aux Européens de cyclisme

Alexandre Balmer et Valère Thiébaud auront une carte à jouer aux Championnats d’Europe de cyclisme sur route. Le Chaux-de-Fonnier et le Vaudruzien seront engagés à Trente en Italie le jeudi 9 septembre lors du contre-la-montre des M23 ainsi que lors de la course en ligne M23 disputée le samedi 11 septembre.

Alexandre Balmer sera aussi en piste une semaine plus tard lors des Mondiaux disputés dans les Flandres en Belgique. Après les désillusions subies à Val di Sole en VTT, il tentera de réaliser un exploit le 20 septembre en contre-la-montre ou le 24 septembre lors de la course en ligne.

Globalement, Stefan Küng, Stefan Bissegger et Marlen Reusser sont les principaux noms dans la sélection de Swiss Cycling pour ces Championnats d'Europe et du monde. /comm-ats-jha