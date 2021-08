Grosse déception pour Alexandre Balmer 

Le dernier espoir de médaille s’envole pour Alexandre Balmer. Le cycliste de la Chaux-de-Fonds a abandonné samedi lors du 3e tour de la course des M23 aux Championnats du monde de VTT à Val di Sole (ITA). Il a chuté vendredi lors de la reconnaissance et a dû se rendre à l’hôpital. Il souffre d’une blessure au poignet. Le jeune cycliste ne cache pas sa déception et nous explique ce qu’il s’est passé.