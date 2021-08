Pas de médaille pour Alexandre Balmer et la Suisse

La Suisse et Alexandre Balmer n'ont pas pu se mêler à la lutte aux médailles lors du Team Relay disputé en ouverture des championnats du monde de VTT en Italie à Val di Sole. Mercredi, la course a vu le sacre de la France devant les États-Unis et l'Allemagne. La sélection helvétique qui rassemblait des athlètes de toutes les catégories s'est classée 5e à 2'04'' des Tricolores. Dernier à s'élancer pour l'équipe nationale, Alexandre Balmer n'a pas pu grappiller de place alors que la Suisse était déjà hors du podium.



Les championnats ne sont toutefois pas terminés pour Alexandre Balmer. Le Chaux-de-Fonnier sera engagé dans la course individuelle des espoirs M23 qui se tient ce samedi. /jha