Un Tour de Romandie arc-en-ciel l’an prochain

Un petit crochet par l’Arc jurassien

Cette 74e édition forcera le peloton à de nombreux transferts. Après un prologue à Oron le 28 avril, les coureurs se rendront à Aigle pour l'étape des Championnats du monde. Le lendemain, ils rejoindront La Neuveville pour une étape « jurassienne » qui se terminera en territoire bernois à St-Imier. Place ensuite à une étape en circuit le 1er mai à Estavayer-le-Lac, avant l'étape-reine entre Sion et Thyon 2000. « C'est la première fois que nous arriverons à 2’000 m dans le Tour de Romandie moderne. C'est clair que c'est un pari pour nous qui n'avons pas souvent été épargnés par les conditions climatiques. Nous avons de toute façon prévu un plan B en cas de mauvais temps », précise Richard Chassot. La course se terminera par un contre-la-montre à Fribourg le dimanche 3 mai. Les coureurs s'élanceront de la Basse-Ville et remonteront par la côte de la Lorette (17% !) avec une arrivée place Georges-Python. /ats-msc