Alexandre Balmer prend la neuvième place aux Mondiaux

Performance encourageante pour Alexandre Balmer. Le Chaux-de-Fonnier a pris la 9e place lors de la course M23 des Mondiaux de VTT au Québec. A Mont-Sainte-Anne, Alexandre Balmer s’est fait l’auteur d’une belle remontée pour terminer dans le top 10. Les autres suisses Filipo Colombo et Albin vital ont raflé la 2e et 3e place derrière le Roumain Vlad Dascalu. Pour sa première année dans cette catégorie, Alexandre Balmer était assez content de sa performance sur la ligne d’arrivée :