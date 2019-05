Primož Roglič assomme le Tour de Romandie

Il n’a pas laissé de miettes à ses adversaires. Le Slovène Primož Roglič a remporté la 4e étape du Tour de Romandie samedi après-midi à Torgon (VS). Le vainqueur de l’édition 2018 a mis tout le monde d’accord dans cette étape de montagne qui a été raccourcie en raison des mauvaises conditions météorologiques. Le Slovène a terminé devant le Portugais Rui Costa et le Britannique Geraint Thomas dans la station valaisanne après 11 kilomètres de montée finale. Il conserve du coup son maillot jaune et sauf surprise devrait être sacré dimanche à Genève.





Étape raccourcie

Cette étape-reine a été raccourcie le matin par les organisateurs qui ont supprimé les passages des cols du Jaun et des Mosses. De 176 km, le tracé est passé à 107,6 kilomètres. Pas de quoi impressionner Primož Roglič, qui a bien géré la course pour s’imposer devant ses rivaux à la fin de l’ascension finale. Dans une échappée tout au long de l’étape, le jeune Valaisan Simon Pellaud en a profité pour assurer son maillot de meilleur grimpeur en passant en tête lors du col de 3e catégorie à Prévonloup. Toutefois, l’échappée s’est fait reprendre dès la dernière montée.

La dernière étape de dimanche se dispute à Genève sous la forme d'un contre-la-montre sur 16,8 km. Sauf grosse surprise, le Slovène Primož Roglič , qui devance Rui Costa de 12’’ et le Français de David Gaudu de 16’’ au général, devrait rajouter une ligne à son palmarès. /jha