Union et Monthey dos à dos

Les Unionistes se déplaçaient sur le parquet du BBC Monthey Chablais. Dans une rencontre plus que serrée, les Neuchâtelois et les Valaisans ont fait jeu égal. Tellement, que la partie s’est soldée par un nul, 78-78. À la grande pause, les Unionistes comptaient trois points de retard. La semaine prochaine, Union disputera ses 3 derniers matchs amicaux. Mercredi à Lausanne, jeudi à la Riveraine et finalement vendredi à Winterthur. La reprise du championnat est agendée au samedi 28 septembre face à ce même BBC Monthey. /comm-yca