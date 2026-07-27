Maître sur ses terres, Alexis Lhérieau veut s’exporter

Le vainqueur du BCN Tour 2025 a réalisé trois top 20 en Coupe du monde de triathlon cette saison. Désormais, il veut franchir une étape supplémentaire pour être sur la ligne de départ des Jeux olympiques de Los Angeles.
Alexis Lhérieau veut passer un cap. Le spécialiste neuchâtelois du triathlon courte distance a récemment terminé 13e de l’épreuve de Coupe du monde d’Edmonton, au Canada. Il s’agit de son troisième top 20 de la saison, et il ne compte pas s’arrêter là. Le triathlète de Cormondrèche vise désormais les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.
Pour Alexis Lhérieau, 26 ans, tout a commencé au Red-Fish Neuchâtel. Alors passionné de natation, il reçoit le conseil de participer au BCN Tour en 2015. Mais le jeune Alexis fait mieux que simplement prendre part à l’épreuve: il remporte le Tour du canton chez les juniors. Une victoire qui va conditionner la suite de son parcours. « On m’a dit: “Tu ne t’es jamais vraiment entraîné à courir, tu nages bien, tu pourrais te mettre au triathlon. Il y a peut-être quelque chose à faire.” C’est comme ça que j’ai commencé », explique le triathlète.
Alexis Lhérieau : « Voilà où j’en suis aujourd’hui. »
Le BCN Tour occupe une place particulière dans le parcours d’Alexis Lhérieau. Après avoir quitté Neuchâtel en 2021 pour rejoindre le Centre national à Lucerne, il s’était progressivement éloigné de sa région.
En 2025, il a décidé de commencer sa saison en participant à nouveau à l’épreuve neuchâteloise, dix ans après sa victoire chez les jeunes. Pour sa première participation dans la catégorie des adultes, il a remporté le classement général.
Ce succès lui a permis de renouer avec ses proches et avec le public neuchâtelois. Il lui a également donné confiance pour la suite de sa carrière internationale. Cette année, Alexis Lhérieau est revenu disputer et a remporté la première étape à Marin. Une course particulière pour lui, puisque c’est sur les routes du BCN Tour qu’il a commencé à pratiquer la course à pied. « Ca m'a vraiment reconnecté avec mes proches, avec le public à Neuchâtel. Au terme de celui ci, j'ai réalisé qu'avant de pouvoir gagner à l'international, il fallait apprendre à gagner à la maison », se remémore-t-il.
« Le BCN Tour, c’est toujours quelque chose de spécial pour moi. »
Les JO 2028 comme point de mire
Pour atteindre son objectif principal, soit les Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles, Alexis Lhérieau doit tout d’abord gravir plusieurs échelons. Il en a déjà franchi un. « Cette année, avec mon équipe, on s’est fixé un palier à franchir: réaliser des top 20 en Coupe du monde pour remplir un critère fédéral. À Edmonton, j’ai terminé dans le top 15, et c’était la troisième fois durant la période de sélection. »
Toutefois, le triathlète ne compte pas s’arrêter en si bon chemin : « C’est bien, l’objectif de la saison est rempli, mais il faut bien sûr encore progresser pour poursuivre sur cette lancée et se qualifier dans les années qui nous séparent de 2028 ». « L’objectif, je ne peux pas l’atteindre aujourd’hui », ajoute-t-il.
« C’est dans deux ans et il reste plusieurs paliers à franchir. »
Après avoir été écarté du cadre de l’équipe de Suisse de triathlon cette saison, le Neuchâtelois devrait pouvoir intégrer la pré-équipe olympique la saison prochaine grâce à ses bonnes performances. Reste désormais à savoir s’il réussira à atteindre les Jeux olympiques. Quoi qu’il en soit, Alexis Lhérieau prévient déjà: « Si j’arrive sur la ligne de départ, il pourrait se passer des choses magiques ce jour-là, en juillet 2028. Mais je ne me mets pas de pression. »
« Les Jeux olympiques, c’est le saint Graal. »
Alexis Lhérieau a profité ce week-end de quelques jours de repos en montagne avant de repartir à la poursuite de ses rêves, à vélo, en courant et en nageant. /yca