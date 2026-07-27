Maître sur ses terres, Alexis Lhérieau veut s’exporter

Le BCN Tour occupe une place particulière dans le parcours d’Alexis Lhérieau. Après avoir quitté Neuchâtel en 2021 pour rejoindre le Centre national à Lucerne, il s’était progressivement éloigné de sa région.

En 2025, il a décidé de commencer sa saison en participant à nouveau à l’épreuve neuchâteloise, dix ans après sa victoire chez les jeunes. Pour sa première participation dans la catégorie des adultes, il a remporté le classement général.

Ce succès lui a permis de renouer avec ses proches et avec le public neuchâtelois. Il lui a également donné confiance pour la suite de sa carrière internationale. Cette année, Alexis Lhérieau est revenu disputer et a remporté la première étape à Marin. Une course particulière pour lui, puisque c’est sur les routes du BCN Tour qu’il a commencé à pratiquer la course à pied. « Ca m'a vraiment reconnecté avec mes proches, avec le public à Neuchâtel. Au terme de celui ci, j'ai réalisé qu'avant de pouvoir gagner à l'international, il fallait apprendre à gagner à la maison », se remémore-t-il.