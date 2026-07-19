Un solide top-15 pour Alexis Lherieau

Alexis Lherieau tient la forme ! Déjà 12e à la fin du mois de juin lors de l’épreuve de Coupe du monde de triathlon de Tiszaujvaros en Hongrie, le Neuchâtelois a terminé 13e de la manche mondiale d’Edmonton samedi. Au Canada, le régional a avalé les 750 m de natation, 20 km de vélo et les 5 km de course à pied en 52’57’’. Il concède « seulement » 37 secondes au vainqueur de cette compétition, le Hongrois Csongor Lehmann.

Le Neuchâtelois aurait même pu espérer décrocher le top-10 lors de cette course, mais son parcours en natation l’a un peu trop pénalisé. Il est sorti de l’eau en 47e position seulement. /gjo