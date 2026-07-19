Un solide top-15 pour Alexis Lherieau

Le triathlète neuchâtelois a pris la 13e place de la manche de Coupe du monde d’Edmonton samedi ...
Un solide top-15 pour Alexis Lherieau

Le triathlète neuchâtelois a pris la 13e place de la manche de Coupe du monde d’Edmonton samedi au Canada. Il termine à seulement 37 secondes de la victoire.

Après avoir brillé sur le BCN Tour, Alexis Lherieau se met en évidence en Coupe du monde de triathlon. Après avoir brillé sur le BCN Tour, Alexis Lherieau se met en évidence en Coupe du monde de triathlon.

Alexis Lherieau tient la forme ! Déjà 12e à la fin du mois de juin lors de l’épreuve de Coupe du monde de triathlon de Tiszaujvaros en Hongrie, le Neuchâtelois a terminé 13e de la manche mondiale d’Edmonton samedi. Au Canada, le régional a avalé les 750 m de natation, 20 km de vélo et les 5 km de course à pied en 52’57’’. Il concède « seulement » 37 secondes au vainqueur de cette compétition, le Hongrois Csongor Lehmann.

Le Neuchâtelois aurait même pu espérer décrocher le top-10 lors de cette course, mais son parcours en natation l’a un peu trop pénalisé. Il est sorti de l’eau en 47e position seulement. /gjo


 

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