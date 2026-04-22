Alexis Lhérieau est reparti pour un tour

7089 : c’est le nombre de coureurs qui se sont inscrits au BCN Tour 2026 dont la première étape s’est tenue ce mercredi soir à Marin. Record battu : ils étaient quelque 6'500 en 2025.

Cette édition du 40e anniversaire est donc bien lancée. Elle a aussi permis à Alexis Lhérieau d’en remettre une couche. Lauréat de l’épreuve l’an dernier, le triathlète neuchâtelois a bouclé les 9,8km du parcours en 30’41’’6. Il s’est imposé au terme d’un sprint échevelé aux dépens de Gabriel Sintes qui, lui, a déjà inscrit son nom au palmarès à trois reprises, de 2022 à 2024. Les deux hommes de titan ont livré un duel de titan et Alexis Lhérieau ne cachait pas son bonheur d’avoir gagné : « C’était énorme. Je suis resté prudent au début, je me suis abrité du vent. J’ai attaqué dans la fameuse montée du saule pleureur. Je n’ai pas su lâcher et je ne sais pas vraiment quand j’ai pu faire la différence. Mais j’ai réussi », s'est enthousiasmé Alexis Lhérieau, plutôt éprouvé comme son rival, à l’arrivée.