Alexis Lhérieau est reparti pour un tour

Lauréat l’an dernier, le triathlète neuchâtelois a enlevé la première étape du BCN Tour 2026, ce mercredi soir à Marin. Nathalie Geiser a fait un retour remarqué chez les dames. Record de participation battu.
7089 : c’est le nombre de coureurs qui se sont inscrits au BCN Tour 2026 dont la première étape s’est tenue ce mercredi soir à Marin. Record battu : ils étaient quelque 6'500 en 2025.
Cette édition du 40e anniversaire est donc bien lancée. Elle a aussi permis à Alexis Lhérieau d’en remettre une couche. Lauréat de l’épreuve l’an dernier, le triathlète neuchâtelois a bouclé les 9,8km du parcours en 30’41’’6. Il s’est imposé au terme d’un sprint échevelé aux dépens de Gabriel Sintes qui, lui, a déjà inscrit son nom au palmarès à trois reprises, de 2022 à 2024. Les deux hommes de titan ont livré un duel de titan et Alexis Lhérieau ne cachait pas son bonheur d’avoir gagné : « C’était énorme. Je suis resté prudent au début, je me suis abrité du vent. J’ai attaqué dans la fameuse montée du saule pleureur. Je n’ai pas su lâcher et je ne sais pas vraiment quand j’ai pu faire la différence. Mais j’ai réussi », s'est enthousiasmé Alexis Lhérieau, plutôt éprouvé comme son rival, à l’arrivée.
Alexis Lhérieau : « Je lui dois mon respect. »
Alexis Lhérieau ne devrait pas défendre son maillot jaune. Les manches de la Coupe du monde de triathlon constituent en effet sa priorité.
Lauréate en 2022, Nathalie Geiser a fait un retour remarqué chez les dames. La Neuchâteloise a même survolé les débats, en reléguant sa dauphine, la Bernoise Sandrine Simitsch à près d’une minute 30. Elle a bouclé son effort en 37'11''. Après trois saisons de disette, elle ne cachait pas son bonheur de se montrer à nouveau très compétitive : « Je me suis mise dans ma course ; je n’ai pas du tout regardé qui était derrière. C’était une première mise en jambes satisfaisantes. »
Nathalie Geiser ne sous-estimait pas l’effort fourni, mais elle a paru peu marquée à l’arrivée : « Le truc sera de tenir sur les six semaines. Avec l’accumulation de la fatigue au fil des étapes, c’est cela qui est difficile à gérer », nuançait-elle à l’arrivée.
Nathalie Geiser : « C’est l’amuse-bouche. »
Le premier coup de pistolet de cette édition anniversaire du BCN Tour a été donné par le fondateur de l'épreuve en 1986, Michel Huguenin, qui a même porté le dossard pour participer au Nordic Walking.
Quant la deuxième étape, mercredi prochain 30 avril, elle se tiendra à Lignières. /mne