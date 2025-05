Sprint final serré au BCN Tour

Une dernière manche serrée. La sixième et dernière étape du BCN Tour a pris ses quartiers à Neuchâtel mercredi soir. Comme pour un bon nombre d’étapes du tour, la pluie s’est mêlée à la course. Le parcours de 9,9 km et de plus de 250 mètres de dénivelée positive avait son arrivée sur le parc Panespo, devant les patinoires du littoral, comme chaque année.







Un duel jusqu’à la dernière étape

Chez les hommes, la lutte a été rude. Alexis Lhérieau et Aubin Ferrari se disputaient la première place avec 19 secondes d’écart au classement général avant le début de l’étape. Finalement, c’est Alexis Lhérieau qui s’est imposé à Neuchâtel avec 34’’02, soit 43’’2 devant Eloïs Houser qui prend la 3e place de l’épreuve et 49 secondes devant Aubin Ferrari, qui décroche la troisième place. Alexis Lhérieau remporte donc la 38e édition du BCN Tour. Ce qui a fait la différence ? « C’est le mental, on sait qu’il est meilleur que moi en descente. Mais à plat, je lui ai mis la pression » détaille le vainqueur.