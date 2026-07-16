Alexis Perroud : entre travail, patience et ambitions

Les pieds sur la piste et la tête tournée vers l’avenir, Alexis Perroud continue sa progression ...
Alexis Perroud : entre travail, patience et ambitions

Le spécialiste neuchâtelois du 400m haies, qui partage son temps entre les études et la piste, vit une saison de transition. Il entend se tester prochainement aux championnats de Suisse d’athlétisme, tout en gardant les Européens M23 de 2027 en ligne de mire.

Désormais du côté de Lausanne, Alexis Perroud revient volontiers sur la piste de Colombier quand il en a l'occasion. (Photo : archives) Désormais du côté de Lausanne, Alexis Perroud revient volontiers sur la piste de Colombier quand il en a l'occasion. (Photo : archives)

Les pieds sur la piste et la tête tournée vers l’avenir, Alexis Perroud continue sa progression. Depuis plus de deux ans, le spécialiste de 400 mètres haies a rejoint Lausanne pour poursuivre son entraînement d’athlète en parallèle à ses études en HEC. « Ça se passe très bien. On a des athlètes qui ont fait les Jeux olympiques, c’est très inspirant pour moi », explique le Neuchâtelois.

Alexis Perroud : « Le fait de m’entraîner sur Lausanne me permet de concilier le sport et les études. Jusqu’à maintenant, ça me réussit bien. »

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Après avoir disputé les championnats d’Europe des moins de 18 ans en 2022 en Israël et les championnats du monde des moins de 20 ans à Lima en 2024, Alexis Perroud pointe un autre objectif du doigt : les championnats d’Europe des moins de 23 ans en 2027. « C’était important pour moi d’avoir chaque année le niveau pour participer à des compétitions internationales », explique le Neuchâtelois. « Maintenant, c’est une saison de transition pour préparer 2027 et aller chercher les limites qualificatives pour les grands championnats », précise Alexis Perroud.

« Ces dernières années, j’ai gardé un niveau international. Ceci pour espérer un jour participer à un championnat international élite. »

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À la chasse aux centièmes

S’il n’a pas de grosses échéances dans son calendrier 2026, Alexis Perroud n’entend pas pour autant stopper sa progression. « J’ai un record de 51’90’’. Si je peux me m’approcher des 51’00’’ cette saison, ce serait vraiment super », lance l’athlète neuchâtelois. Pour y parvenir, il dit travailler sur de nombreux aspects en coulisse. « Il y a de la force, de la musculation, de la vitesse, de la résistance, mais aussi une dimension psychologique », détaille Alexis Perroud.

« C’est important d’être vraiment polyvalent. »

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Du haut de ses 21 ans, Alexis Perroud aura une première occasion de se tester et, pourquoi pas, d’atteindre son objectif de la saison dans quelques jours. Il prendra part aux championnats de Suisse d’athlétisme élite les 25 et 26 juillet à Zurich. /vco-gjo


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