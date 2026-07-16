Alexis Perroud : entre travail, patience et ambitions

À la chasse aux centièmes

S’il n’a pas de grosses échéances dans son calendrier 2026, Alexis Perroud n’entend pas pour autant stopper sa progression. « J’ai un record de 51’90’’. Si je peux me m’approcher des 51’00’’ cette saison, ce serait vraiment super », lance l’athlète neuchâtelois. Pour y parvenir, il dit travailler sur de nombreux aspects en coulisse. « Il y a de la force, de la musculation, de la vitesse, de la résistance, mais aussi une dimension psychologique », détaille Alexis Perroud.