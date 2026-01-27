Un cap « historique » pour le CEP Cortaillod

Un cap « historique » pour le CEP Cortaillod

La prochaine édition du Semi du CEP Cortaillod, prévue le 8 mars, accueillera le premier Championnat cantonal neuchâtelois de course sur route, avec les épreuves du 10 km et du semi-marathon.

La course de 10 kilomètres et le semi-marathon se termineront au stade du Littoral. (Photo d'archives : Albin Tissier). La course de 10 kilomètres et le semi-marathon se termineront au stade du Littoral. (Photo d'archives : Albin Tissier).

Une nouvelle étape pour le Semi du CEP Cortaillod. Selon un communiqué diffusé lundi soir, la prochaine édition de la manifestation s’annonce « historique ». Organisé en partenariat avec l’Association Neuchâteloise d’Athlétisme (ANA), l’événement accueillera officiellement les Championnats cantonaux neuchâtelois du 10 km et du semi-marathon Élite. « Il s’agira du premier Championnat cantonal de course sur route jamais organisé dans le canton de Neuchâtel », souligne le texte.


Un événement « fédérateur »

Les organisateurs soulignent que « les parcours seront officiellement homologués, garantissant la reconnaissance des performances réalisées ». La particularité du tracé réside dans son passage par le stade du Littoral : « la course de 10 km s’y terminera sur piste, tandis que le semi-marathon y effectuera un premier passage au 10e kilomètre avant de repartir pour la fin de l’épreuve ». Le Semi du CEP « s’impose ainsi comme un événement fédérateur et populaire », conclut le texte. /gjo


