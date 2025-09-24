Un outil de travail en or pour l'athlétisme

Le stade du Littoral a fait peau neuve à Colombier ! Le Syndicat intercommunal de l’anneau d’athlétisme inaugure ce mercredi sa piste de huit couloirs, entièrement restaurée. Les athlètes disposent d’un tartan dernier cri, non pas seulement pour les courses, mais également sur les aires des disciplines techniques. Les travaux, qui ont duré près d’une année, ont coûté 2,7 millions de francs. Le budget a été respecté.

Principal utilisateur des installations, le CEP Cortaillod ne peut que se réjouir de cette rénovation. Ce nouvel outil de travail permettra notamment de diminuer les risques de blessures : « La piste précédente était en fin de vie, avec de nombreuses zones dangereuses lors des appuis, particulièrement derrière les haies », relève Pierre Socchi, entraîneur au CEP Cortaillod. « Par rapport à l’ancienne piste, la différence est énorme. Le nouveau revêtement offre aussi bien un meilleur amorti qu’un meilleur renvoi. » L’amorti permet de protéger les articulations des athlètes lors d’un usage multiple de la piste. »