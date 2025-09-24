Un outil de travail en or pour l'athlétisme

Le stade du Littoral a subi un sérieux lifting à Colombier. Le Syndicat intercommunal de l’anneau d’athlétisme inaugure ce mercredi la restauration de sa piste. Un nouvel outil de travail performant pour les clubs utilisateurs.
Le stade du Littoral a fait peau neuve à Colombier ! Le Syndicat intercommunal de l’anneau d’athlétisme inaugure ce mercredi sa piste de huit couloirs, entièrement restaurée. Les athlètes disposent d’un tartan dernier cri, non pas seulement pour les courses, mais également sur les aires des disciplines techniques. Les travaux, qui ont duré près d’une année, ont coûté 2,7 millions de francs. Le budget a été respecté.
Principal utilisateur des installations, le CEP Cortaillod ne peut que se réjouir de cette rénovation. Ce nouvel outil de travail permettra notamment de diminuer les risques de blessures : « La piste précédente était en fin de vie, avec de nombreuses zones dangereuses lors des appuis, particulièrement derrière les haies », relève Pierre Socchi, entraîneur au CEP Cortaillod. « Par rapport à l’ancienne piste, la différence est énorme. Le nouveau revêtement offre aussi bien un meilleur amorti qu’un meilleur renvoi. » L’amorti permet de protéger les articulations des athlètes lors d’un usage multiple de la piste. »
Pierre Socchi : « On ne sait pas encore si cette piste sera rapide. »
Ces travaux de restauration du stade du Littoral concernent aussi les systèmes d’arrosage et de drainage. Le Syndicat intercommunal de l’anneau s’interroge sur la pertinence de remplacer également l’éclairage du stade : « Nous aimerions mettre des leds, ce qui nous permettrait de faire des économies. Mais à ce jour, rien n’est encore décidé », précise Hassan Assoumani, le président du Syndicat.
Hassan Assoumani : « La question d’ériger un toit sur la tribune a aussi été discutée. »
Le syndicat intercommunal avait aussi lancé au début de l’année une étude de faisabilité pour la construction d’une halle triple sur le site. /mne