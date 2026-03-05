Certification internationale pour le Semi du CEP 

Le Semi du CEP connaît un engouement sans précédent. Près de 1'300 coureurs à pied se sont inscrits, soit pour le semi-marathon soit pour les 10 kilomètres, qui se tiendront dimanche, au départ de l’anneau d’athlétisme de Colombier. Par rapport à l’an dernier, la participation a augmenté de quelque 40%. Ceci sans tenir compte des éventuelles inscriptions de dernière minute.

Club organisateur, le CEP Cortaillod se réjouit de cette progression. Il s’est attaché depuis l’an dernier d’un service de chronométrage professionnel. Et surtout, il a fait certifier ses deux parcours par l’organe compétent de World Athletics, la Fédération internationale d’athlétisme : « L’intérêt d’homologuer le Semi du CEP et les 10 kilomètres, c’est déjà d’organiser les premiers championnats cantonaux neuchâtelois hors stade », souligne Charlotte Fama, membre du comité d’organisation. « Et ensuite, à plus long terme, cette homologation peut ouvrir d’autres portes. Pourquoi ne pas réfléchir à l’organisation d’un championnat de Suisse. »