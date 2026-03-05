Certification internationale pour le Semi du CEP 

La participation au semi-marathon du CEP Cortaillod a explosé. Ses organisateurs ont déjà enregistré près de 1'300 inscriptions en vue de dimanche. Le parcours a été certifié au centimètre près par la Fédération internationale d’athlétisme.
Le Semi du CEP connaît un engouement sans précédent. Près de 1'300 coureurs à pied se sont inscrits, soit pour le semi-marathon soit pour les 10 kilomètres, qui se tiendront dimanche, au départ de l’anneau d’athlétisme de Colombier. Par rapport à l’an dernier, la participation a augmenté de quelque 40%. Ceci sans tenir compte des éventuelles inscriptions de dernière minute.
Club organisateur, le CEP Cortaillod se réjouit de cette progression. Il s’est attaché depuis l’an dernier d’un service de chronométrage professionnel. Et surtout, il a fait certifier ses deux parcours par l’organe compétent de World Athletics, la Fédération internationale d’athlétisme : « L’intérêt d’homologuer le Semi du CEP et les 10 kilomètres, c’est déjà d’organiser les premiers championnats cantonaux neuchâtelois hors stade », souligne Charlotte Fama, membre du comité d’organisation. « Et ensuite, à plus long terme, cette homologation peut ouvrir d’autres portes. Pourquoi ne pas réfléchir à l’organisation d’un championnat de Suisse. »
Charlotte Fama : « Cela permet aussi aux athlètes de certifier leur performance. »
La validité de cette homologation porte sur cinq ans. Elle ouvre donc la possibilité au CEP Cortaillod d’organiser des événements de plus grandes envergures. Le président du club, Patrick Bachmann, est en parfaite adéquation avec cette idée : « À terme, stratégiquement sur quatre à cinq ans, nous espérons évoluer de manière nationale et peut-être même internationale. »
Patrick Bachmann : « On aura gagné si on arrive à faire rayonner le nom du CEP Cortaillod. »
Dans un premier temps, le CEP Cortaillod se contente donc dimanche, d’organiser le premier championnat neuchâtelois des courses hors stade sur 10 km et le semi-marathon. Les parcours ont été ainsi mesurés au centimètre près par deux juges allemands de la fédération internationale d’athlétisme : « Ces juges sont équipés d’un vélo muni d’un dispositif GPS. A tous les points clés du parcours, ils plantent des clous dans le béton. C’est un travail très minutieux, que l’on peut associer à ce que fait un géomètre. », raconte Charlotte Fama.
Charlotte Fama : « C’est un travail au centimètre près. »
Le CEP Cortaillod ne s’est pas seulement contenté de faire certifier ses parcours. Le Semi du CEP est également devenu une marque protégée : « C’est comme la certification. On a décidé de mettre des fondations solides pour cette course. On a déposé cette marque afin de pouvoir faire rayonner progressivement, étage par étage, notre manifestation », explique le président Patrick Bachmann.
Patrick Bachmann : « On avait quelques interrogations si quelqu’un voulait prendre ce nom. »
Les départs du Semi du CEP et des 10 kilomètres sont donnés à 10 h dimanche sur l’anneau d’athlétisme de Colombier. Le parcours se présente sous la forme d’un huit. La première boucle conduit les coureurs jusqu’au port de Serrières et la seconde, réservée uniquement pour le semi-marathon, va en direction de la Pointe du Grain. /mne