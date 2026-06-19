Ambitions en hausse pour l’équipe de Suisse féminine de streethockey 

Deux joueuses du SHC La Chaux-de-Fonds représentent la Suisse aux Championnat du monde de streethockey dès dimanche à Ostrava. En tout, six membres du club seront représentés en République tchèque.
Le SHC La Chaux-de-Fonds est bien représenté au Championnat du monde de streethockey. Pour la compétition qui débute samedi à Ostrava en République tchèque, six de ses membres seront alignés. Gregory Ferrington avec la Grande-Bretagne, Antoine Grandjean, Manuel Mballa et Vasco Rodrigues chez les hommes pour la Suisse, ainsi que Chanel Gilomen et Célie Hofer chez les femmes. Cette Chaux-de-Fonnière de 24 ans en est à sa deuxième sélection nationale, après le Mondial de Viège en 2024. « C’est une immense fierté de pouvoir représenter mon pays et le sport féminin, c’est vraiment quelque chose d’important pour moi », précise d’emblée la joueuse du SHCC. Les deux athlètes de La Chaux-de-Fonds font partie des six romandes de l’équipe. « On est beaucoup de bilingues et tout le monde fait l’effort de parler la langue de l’autre. » Avant d’ajouter que « ce n’est pas vraiment un barrage, parce qu’on parle toute la même langue, celle du sport. »
Célie Hofer : « Se retrouver en équipe de Suisse amène beaucoup de cohésion. »
De nouvelles ambitions
Les cartes ont aussi été brassées depuis la sélection de l’attaquante chaux-de-fonnière en 2024. A Viège, l’équipe féminine avait été reconstituée pour la première fois depuis 2015 et le dernier Mondial de streethockey en Suisse. Elle avait alors fini 7e et dernière. À Ostrava, « l’objectif de l’équipe serait d’atteindre la 5e place. » D’un point de vue personnel, Célie Hofer et Chanel Gilomen ont déjà remporté une médaille de bronze cette année, lors de leur participation au Championnat du monde de bandy en Suède. Deux médailles dans la même année, ça serait « une immense fierté » pour l’athlète de 24 ans qui joue également au hockey sur glace.
« Si on a l’occasion de jouer pour une médaille, ça serait vraiment quelque chose d’incroyable. »
La ligue féminine suisse de streethockey compte aujourd’hui sept équipes. Deux se sont rajoutées après le Championnat du monde à Viège. Alors même avec ce nouveau rendez-vous planétaire en République tchèque, Célie Hofer espère voir son sport se développer. « C’est un objectif ». Viège avait d’ailleurs été « un tremplin qui a fait parler du sport en Suisse », ajoute Célie Hofer.
« J’espère que ce Mondial motive des jeunes filles à vouloir essayer. »
L’équipe suisse féminine de streethockey débutera ce Championnat du monde à Ostrava contre les États-Unis dimanche à 13h30. Les hommes seront samedi déjà contre la Slovaquie à 12h. La compétition se tient jusqu'au 28 juin. /swe