Ambitions en hausse pour l’équipe de Suisse féminine de streethockey 

Le SHC La Chaux-de-Fonds est bien représenté au Championnat du monde de streethockey. Pour la compétition qui débute samedi à Ostrava en République tchèque, six de ses membres seront alignés. Gregory Ferrington avec la Grande-Bretagne, Antoine Grandjean, Manuel Mballa et Vasco Rodrigues chez les hommes pour la Suisse, ainsi que Chanel Gilomen et Célie Hofer chez les femmes. Cette Chaux-de-Fonnière de 24 ans en est à sa deuxième sélection nationale, après le Mondial de Viège en 2024. « C’est une immense fierté de pouvoir représenter mon pays et le sport féminin, c’est vraiment quelque chose d’important pour moi », précise d’emblée la joueuse du SHCC. Les deux athlètes de La Chaux-de-Fonds font partie des six romandes de l’équipe. « On est beaucoup de bilingues et tout le monde fait l’effort de parler la langue de l’autre. » Avant d’ajouter que « ce n’est pas vraiment un barrage, parce qu’on parle toute la même langue, celle du sport. »