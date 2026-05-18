Six Chaux-de-Fonniers aux mondiaux de streethockey

Le SHCC sera bien représenté à Ostrava, du 20 au 28 juin. Antoine Grandjean, Manuel Mballa ...
Six Chaux-de-Fonniers aux mondiaux de streethockey

Le SHCC sera bien représenté à Ostrava, du 20 au 28 juin. Antoine Grandjean, Manuel Mballa et Vasco Rodrigues ainsi que Chanel Gilomen et Célie Hofer (côté féminin) défendront les couleurs suisses; Gregory Ferrington celle de la Grande-Bretagne. 

Les six représentants du SHCC aux mondiaux. (Photo : Joe Gascon). Les six représentants du SHCC aux mondiaux. (Photo : Joe Gascon).

Le Streethockey club La Chaux-de-Fonds sera représenté en force aux championnats du monde d’Ostrava. Six joueurs du SHCC seront en effet du voyage en République Tchèque, du 20 au 28 juin. Ils représenteront trois formations différentes. Antoine Grandjean, Vasco Rodrigues et Manuel Mballa, qui fêtera sa première participation à ce niveau, défendront les couleurs de l’équipe de Suisse masculine. Chanel Gilomen et Célie Hofer joueront avec la sélection nationale féminine. Et le vétéran Gregory Ferrington a été retenu une fois de plus avec son pays d’origine, la Grande-Bretagne. /comm-mne


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