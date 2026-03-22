Rien à faire pour le SHC La Chaux-de-Fonds

Le SHCC s’est incliné 10-2 dimanche à La Charrière lors de l’acte II de son quart de finale ...
Rien à faire pour le SHC La Chaux-de-Fonds

Le SHCC s’est incliné 10-2 dimanche à La Charrière lors de l’acte II de son quart de finale des play-off face à Sierre en Ligue A de streethockey. Cette défaite élimine les Abeilles.

Le SHC La Chaux-de-Fonds est éliminé des play-off. (Photo : Bertrand Pfaff): Le SHC La Chaux-de-Fonds est éliminé des play-off. (Photo : Bertrand Pfaff):

La marche était trop haute pour le SHC La Chaux-de-Fonds. Le club de la Métropole horlogère a subi la loi de Sierre 10-2 dimanche après-midi à La Charrière lors de l’acte II des quarts de finale des play-off de Ligue A de streethockey. L’équipe du capitaine Gregory Ferrington, déjà battue la veille, perd ainsi cette série 2-0 et se retrouve éliminée.

Cette défaite ne signifie toutefois pas une fin de saison pour le SHCC. Les Abeilles disputeront encore le Final Four de la Coupe de Suisse début avril. /gjo


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