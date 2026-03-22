Rien à faire pour le SHC La Chaux-de-Fonds

La marche était trop haute pour le SHC La Chaux-de-Fonds. Le club de la Métropole horlogère a subi la loi de Sierre 10-2 dimanche après-midi à La Charrière lors de l’acte II des quarts de finale des play-off de Ligue A de streethockey. L’équipe du capitaine Gregory Ferrington, déjà battue la veille, perd ainsi cette série 2-0 et se retrouve éliminée.

Cette défaite ne signifie toutefois pas une fin de saison pour le SHCC. Les Abeilles disputeront encore le Final Four de la Coupe de Suisse début avril. /gjo